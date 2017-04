Sevastova zaudē Halepai

Atslēgvārdi sevastova anastasija | teniss

Anastasijai Sevastovai (WTA 26.) Štutgartes "Premier" turnīrs beidzās piektdienas vakarā ar sagrāvi ceturtdaļfinālā pret ranga piektās pozīcijas īpašnieci Simonu Halepu – 3:6, 1:6.

Sevastova iepriekšējā mačā pret Halepu neuzvarēja nevienā geimā, pagalam nelāgajam 0:6, 0:6 pagājušā gada vasarā notiekot Simonas mājās, abām sacenšoties Bukarestes finālā. Šoreiz Sevastova spēja uzvarēt dažos geimos, taču vēl viena sagrāve pret pasaules piekto raketi bija neizbēgama.

Anastasija 1. setā divreiz atspēlēja breiku, izceļoties ar diviem ļoti agresīviem geimiem uzņemšanā. Arī Halepa asi darbojās pretinieces serves geimos, regulāri piespiežot Sevastovu kļūdīties. Simona astotajā geimā nodrošināja trešo breiku un izvirzījās vadībā ar 5:3. Tobrīd bija notikuši pieci breiki pēc kārtas, bet seši nesanāca, jo Halepa viegli izservēja setu, pēdējā geimā uzvarot "sausā".

Sevastovai pēc 1. seta zaudēšanas iestājās acīmredzama panika, nezinot, ko lai dara pret Halepas aizsardzību. Anastasija brīžiem spēlēja agresīvāk un riskantāk nekā to pieradusi darīt, bieži izvēlējās saīsināt izspēles un sist pa līnijām. Tādā tenisā daudz neprecizitāšu ar sitieniem autā vai tīklā, kā arī joprojām atduršanās pret rumānietes aizsardzību.

Pirmajā geimā pieļāvusi trīs kļūdas un vēl vienu punktu zaudējusi, kad Halepa uzbruka viņas vājai otrajai servei, Sevastova jau 2. seta ievadā nokļuva iedzinējos ar breiku, bet goda geimu ieguva vien tad, kad jau bija iedzinējos ar 0:4. Sevastovai bija jāuzvar trešajā geimā, taču viņa to zaudēja no 40:15 pārsvara. Sevastova geima piektā punkta izspēlē iesita tīklā atmugurisku "smešu" pēc tam, kad Halepa izmisīgi aizsargājās. Serves zaudēšana arī pie rezultāta 1:5 nozīmēja to, ka Sevastovai neizdevās izturēt stundu – mačs ilga 59 minūtes.