Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova svētdien Maljorkas WTA "International" sērijas turnīra finālā ar 6-4, 3-6, 6-3 uzvarēja vācieti Jūliju Gērgesu, iegūstot savu otro titulu karjerā.

Līdz šim vienīgo reizi Sevastova pie WTA titula karjerā bija tikusi 2010.gadā, kad bija labākā Portugāles pilsētā Ešturilā notikušajā turnīrā.

Sevastova par uzvaru šajā turnīrā nopelnījusi 280 WTA ranga punktus, kas gan viņai neļaus pakāpties augstāk pasaules rangā, kurā viņa ieņem 19.vietu.

Abas tenisistes aizvadīja līdzvērtīgu pirmo setu, tomēr pirmā pie breika tika Sevastova, kura to izdarīja piektajā geimā. Taču jau uzreiz pēc tam Gērgesa pārliecinoši atbildēja ar to pašu, panākot izlīdzinājumu 3-3. Tomēr šoreiz Latvijas tenisiste bija tā, kura nepalika atbildi parādā un sekojošajā geimā vēlreiz lauza vācietes servi un pēc tam panāca ar 5-3.

Pirmā seta noslēgumā abas tenisistes nosargāja savas serves, kas Sevastovai ļāva uzvarēt ar 6-4.

Pēc pirmā seta Sevastova pieprasīja medicīnisko pārtraukumu, jo viņai bija problēmas ar kreisās kājas augšstilbu. Pēc pāris minūšu pauzes Latvijas pārstāve atgriezās kortā ar nosaitētu kreisās kājas augšdaļu. Tomēr otrais sets viņai sākās neveiksmīgi, jo otrajā geimā Gērgesa lauza viņas servi, kas lika nonākt iedzinējos ar 0-2.

Tiesa, Sevastova atspēlējās, trešajā geimā iegūstot breiku, bet pēc tam nākamajā geimā atspēlējot vienu breikbumbu. Pēc vienas no izspēlēm Latvijas tenisiste dusmās trieca raketi pret zemi, taču tas viņai neliedza panākt 2-2. Otrā seta turpinājumā Sevastova gan demonstrēja diezgan blāvu sniegumu, turklāt bija redzams, ka problēmas viņai sagādā traumētā kāja. Sestajā geimā vāciete vēl reizi lauza pretinieces servi, bet pēcāk viņa veiksmīgi nosargāja uzvaru arī visā setā ar 6-3.

Izšķirošais - trešais - sets sākās ļoti līdzvērtīgā cīņā, turklāt otrais geims tika aizvadīts ļoti ilgi, Sevastovai tiekot pie trim breikbumbām, bet nevienu no tām viņa neizmantoja. Pie breika viņa tika ceturtajā geimā, tomēr Gērgesa uzreiz atbildēja ar to pašu, bet Latvijas tenisiste īsu brīdi pēc tam vēlreiz lauza vācietes servi un pēcāk panāca ar 5-2.

Cīņas noslēgumā abas tenisistes nosargāja savu servi, kas Sevastovai ļāva izcīnīt pirmo titulu septiņu gadu laikā.

Zīmīgi, ka vēlāk Sevastovai duetā ar serbieti Jeļenu Jankoviču paredzēts šo sacensību dubultspēļu fināls.

Sevastova, kura sacensībās bija izlikta ar otro numuru, Maljorkas turnīra finālā spēlēja arī pērn, kad zaudēja francūzietei Karolīnai Garsijai, kurai viņa revanšējās sestdien pusfinālā, svinot panākumu ar 6-4, 6-2, ceturto reizi karjerā sasniedzot kāda WTA turnīra finālu.

Pērn Sevastova spēlēja Maljorkas un Bukarestes WTA turnīru finālos, taču abos zaudēja.

Savukārt ranga 54.rakete Gērgesa karjerā ir izcīnījusi divus WTA turnīru uzvarētājas titulus, kā arī četras reizes izšķirošajos mačos zaudējusi. Finālā viņa pēdējo reizi spēlēja pērn, kad cieta neveiksmi sezonas sākumā notiekošā Oklendas "International" turnīrā, savukārt lielāko panākumu guva 2011.gadā, uzvarot prestižajā Štutgartes "Premier" turnīrā.

Sevastovai un Gērgesai kortā vajadzēja tikties jau sestdien dubultspēļu pusfinālā, taču šis mačs nenotika tieši vācietes dēļ, kura laukumā nevarēja doties ar vēdera problēmām saistītu iemeslu dēļ, ļaujot Latvijas pārstāvei sasniegt arī dubultspēļu finālu.

Līdz ar to Sevastova pirmo reizi karjerā ir iekļuvusi arī WTA dubultspēļu turnīra finālā, kur svētdien viņai un Jankovičai jātiekas pret titulēto šveicieti Martinu Hingisu un taivānieti Juņjaņu Čaņu.

Sevastova un Gērgesa līdz šim savstarpējos mačos bija tikušās četras reizes, trīs panākumus gūstot vācietei, kurai pirms sestdienas cīņas attiecībā pret Latvijas pārstāvi bija trīs uzvaru sērija. Iepriekšējais viņu mačs bija gan 2013.gadā Oklendā.

LETA jau vēstīja, ka iepriekšējās kārtas Sevastova pārvarēja ar uzvarām trīs setos. Liepājniece pirmās kārtas cīņā ar rezultātu 7-6 (7:2), 5-7, 6-1 apspēlēja ranga 57.raketi Elisu Mertensu no Beļģijas, bet ceturtdien ar 6-7 (2:7), 6-1, 6-3 pieveica arī ASV pārstāvi Varvaru Ļepčenko, kuru šobrīd trenē latvietis Krišjānis Stabiņš. Savukārt piektdien Latvijas tenisiste ar 7-5, 1-6, 7-6 (7:5) pārspēja talantīgo horvātieti Anu Konjuhu, kura WTA rangā atrodama 28.vietā, kam sekoja uzvara ar 6-4, 6-2 pret Garsiju.

Tikmēr Gērgesa ceļā uz finālu nezaudēja ne seta. Viņa pirmajā kārtā ar 6-1, 6-2 uzvarēja spānieti Laru Arrvavarrenu (WTA 60.), pēc tam ar identisku 6-1, 6-2 sagrāva turnīra pirmo raketi Anastasiju Pavļučenkovu (WTA 17.) no Krievijas, kam sekoja uzvara pār zālāju speciālisti Sabīni Lisicki (WTA 144.) no Vācijas ar 6-2, 6-4. Savukārt pusfinālā Gērgesa ar 6-1, 6-1 sagrāva amerikānieti Katerīnu Belisu (WTA 42.), tobrīd nekam neliecinot, ka vācietei ir problēmas ar vēderu, kuru dēļ viņa atsauca dalību no dubultspēļu fināla.

Sevastova trešo reizi karjerā WTA turnīrā bija izlikta ar otro numuru. Abās iepriekšējās reizēs viņa bija zaudējusi pirmajos mačos, taču tagad kā favorīte aizvadīja krietni sekmīgāku turnīru. Savukārt starp četrām visaugstāk izliktajām tenisistēm Sevastova kādā no WTA turnīriem bija piekto reizi un pirmoreiz šādā gadījumā tika tālāk par otro kārtu.

Sevastova aizvadīja ļoti labu māla sezonu, 16 mačos gūstot 11 panākumus. Zālāja sezonas ievadā viņa pagājušajā nedēļā Notingemas WTA "International" sērijas turnīra pirmās kārtas spēlē sīvā cīņā ar 0-6, 7-5, 6-7 (2:7) zaudēja amerikānietei Kristīnai Makheilai. Kopumā šis Latvijas sportistei nav veiksmīgākais segums, tomēr pērn viņa negaidīti aizkļuva līdz Maljorkas turnīra finālam, kurā ar 3-6, 4-6 piekāpās Garsijai, šogad gan pārliecinošāk revanšējoties. Zīmīgi, ka pērn turnīra laikā Sevastova pat vienu nakti pavadīja slimnīcā.

Maljorkā joprojām ir vienīgais turnīrs, kur viņa uz zālāja spējusi uzvarēt kaut vienā mačā.

Kā zināms, nesenajā Francijas atklātajā čempionātā sensacionāli triumfējusī Aļona Ostapenko pēc ārstu ieteikuma tomēr nepiedalījās šonedēļ notiekošajā Birmingemas WTA "Premier" sērijas turnīrā. Līdz ar to nākamais turnīrs nākamnedēļ Latvijas sportistei būs Īstbornā, kas risināsies nedēļu pirms prestižā Vimbldonas čempionāta.