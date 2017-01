Kocēnus sašķēla kuršu "ķīlis"

Atslēgvārdi florbols | kurši

Divu dienu izbraukumu Liepājas "Kurši" svētdien pabeidza ar uzvaru 3:1 (1:0, 1:0) Kocēnos pret vietējo "Rubeni", revanšējoties gan par neveiksmi abu komandu pirmā apļa spēlē Liepājā, gan par kapitulāciju ar 4:10 (2:2, 1:3, 1:5) turnīra līderei "Triobet/Ulbrokai" dienu iepriekš notikušajā mačā.

Liepājnieki šajā izbraukumā devās nedaudz kuplākā sastāvā, nekā bija ieraduši spēlēt pēdējā laikā. Komandā ir atgriezies Ralfs Kukuks, un pēc savainojuma atpakaļ ierindā ir Ivo Popovs, pagarinot "Kuršu" laukuma spēlētāju sarakstu līdz 14 spēlētājiem. Sliktās ziņas ir tādas, ka Mihails Kostusevs un Raitis Bušs šosezon laukumā droši vien vairs neatgriezīsies.

Pirmās spēles ievadā pašu kļūdas, tajā skaitā Ingara Jansona piespēle no savas aizvārtes pretiniekiem uz nūjas, beidzās ar nokļūšanu zaudētājos ar 0:2, tomēr turpinājumā sekmīga vairākuma izspēle, kā arī teicami pretuzbrukumi mūsējiem ļāva atgriezties spēlē un pat izvirzīties vadībā pret turnīra līderiem.

Tomēr liepājnieku dažas paviršības un vairākas epizodes, kurās viesi nenostrādāja līdz galam, ļāva Ulbrokas florbolistiem iegūt tik iespaidīgu pārsvaru, ka 54. minūtē "Kuršu" gūtie ceturtie vārti neko būtiski vairs nemainīja.

Liepājnieku taktika bija sagaidīt pretiniekus savā laukuma pusē, tādējādi nepieļaujot pretinieku ātros uzbrukumus, kā arī radot apstākļus, lai pašaizliedzīgi nospēlētu aizsardzībā, tomēr mājinieki pa "Kuršu" vārtiem meta 40 reižu, kas ir ļoti liels rādītājs pret tik izteiktu aizsardzības taktiku. Nebija arī divcīņu un rakstura spēles – vērtē kuršu galvenais treneris Mārtiņš Krūms.

Mājinieku rindās iespaidīgu maču aizvadīja Kārlis Bulāns, kurš guva piecus vārtus, kā arī divreiz rezultatīvi piespēlēja. "Kuršu" sastāvā ar diviem precīziem metieniem atzīmējās Kaspars Klamers, bet pa vieniem guva ļoti rezultatīvu sezonas posmu aizvadošais Edgars Freimanis, kā arī I. Popovs.

Otrās spēles galvenais varonis ar vairākiem neticamiem seiviem bija "Kuršu" vārtsargs Kristiāns Ķīlis, kurš bija arī viens no galvenajiem faktoriem tam, lai liepājnieki šajā spēlē atkārtotu sezonas otro labāko aizsardzības rādītāju – vienus ielaistus vārtus. Virslīgas šās sezonas vienīgā sausā spēle notika 5. janvārī, kad "Lekrings" ar 0:8 kapitulēja "Valmierai", bet tikai vieni ielaisti vārti bija fiksēti "Lielvārdes/Fatpipe" duelī pret to pašu "Lekringu" 30. oktobrī – 9:1.

Arī liepājnieku galvenais treneris Mārtiņš Krūms uzslavē savas vienības vārtu sargātāju, tomēr akcentē gan pēc izbraukuma pirmās spēles veiktās izmaiņas spēlētāju virknējumos, gan arī taktiskās pārmaiņas: "Izmainījām taktiku. Spēlējām ar izstieptu aizsardzību, ar vienu izteiktu priekšējās līnijas spēlētāju, ar trim spēlētājiem pāri centram. Tas deva rezultātu, jo "Rubene" nespēja ieiet mūsu zonā, mēs viņus aplaupījām viduszonā, ieguvām bumbu. Sešpadsmit metienu pa mūsu vārtiem ir ļoti labs rādītājs. Iepriekšējā spēlē bija 40 metienu pa mūsu vārtiem. Mūsu komanda bloķēja metienus, spēlēja agresīvāk. Arī savā zonā pamainījām aizsardzības sistēmu no 2-1-2 ar vienu spēlētāju, kas uzmana centra zonu, uz 2-2-1. Arī tas deva labu rezultātu. Bija arī ļoti lielas izmaiņas virknējumos, samainījām pusi spēlētāju. Kovaļevski salikām kopā ar Freimani un Dēvitu, kuru no aizsardzības pārcēlām uz uzbrukumu. Siliņš nevarēja izturēt visu maču, tāpēc viņš spēlēja pirmo un trešo periodu, bet Kukuks – otro. Komandai bija cita enerģija, ko vairoja Ķīļa viena no labākajām spēlēm, arī visai komandai šī bija viena no labākajām spēlēm divu trīs sezonu laikā. Protams, uzvara mums bija ļoti nepieciešama."

Tiesa, treneris nav apmierināts ar metienu realizāciju, kuras rādītājs bija tikai desmit procentu.

Piektdienas vakarā "Kurši" Talsos tiksies ar komandu "Rockets", kurai mūsējie pirms pusotras nedēļas savā laukumā zaudēja ar 6:9.

