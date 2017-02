Grobiņas futbols un pirmā līga – gaida licenci, konsultēs Dobrecovs, sadarbosies ar FK "Liepāja"

Atslēgvārdi futbols

Pagājušajā nedēļā beidzās termiņš, līdz kuram Latvijas futbola čempionāta pirmās līgas potenciālie dalībnieki varēja pieteikties šī turnīra 2017. gada sezonai. To ir paveicis arī pērnā gada Latvijas čempionāta otrās līgas čempions, futbola klubs "Grobiņas SC", kas tagad gaida Latvijas Futbola federācijas Klubu licencēšanas komisijas lēmumu, kuram ir jābūt zināmam 2. martā. Grobiņas Sporta centra vadītājs Andis Ādiņš uz jautājumu par to, kādas ir grobiņnieku izredzes saņemt atļauju dalībai pirmajā līgā, atbild: "Es domāju, ka ir okei. Kad Grobiņā notika otrās līgas fināls, tad sacensību daļas vadītājs teica, ka viss ir kārtībā. Bet tā ir mutiska informācija. Kamēr nav saņemts rakstisks apstiprinājums, tikmēr visu šo lietu turam tādā pusgāzē. Nav ko šūmēties, kamēr viss nav zināms." Tomēr, cerot uz labvēlīgu lēmumu, grobiņnieki jau tagad gatavojas jaunajai sezonai.

"Galvenās grūtības bija pieņemt lēmumu par dalību pirmajā līgā. Gribējās komandu veidot no tiem spēlētājiem, kas vairāk vai mazāk piedalījās vietas izcīnīšanā pirmajā līgā. Saaicināt no malu malām jau nav tas sarežģītākais. Gribam veidot komandu no vietējiem puikām. Bija jāsaprot – viņi grib spēlēt vai negrib spēlēt. Parēķinot spēļu skaitu un turnīra garumu, strādājošam cilvēkam sanāk 15 izbraukuma un 15 mājas spēles. Tāpēc mēs komandā pieteiksim tuvu pie 30 cilvēkiem. Droši vien būs grūti siltā laikā kādu pierunāt aizbraukt, piemēram, uz Daugavpili," smejoties saka Andis Ādiņš. Runājot par izbraukumiem – transporta izmaksu pozīcija ir viena no lielākajām plānotajā budžetā, bet pretimnākoša ir pašvaldība.

A. Ādiņš arī atzīst, ka baidījis tas, vai grobiņnieki pirmajā līgā necenšas ielekt nedaudz par agru, jo pašu vecākās grupas (U16) audzēkņi vēl ir nedaudz par jaunu. Taču liels pluss ir FK "Liepāja" atbalsts, kas rada stabilitātes izjūtu un dod pārliecību, ka ir uz ko paļauties, un vis kopumā summējies lēmumā pieteikties pirmajai līgai: "Nezinām, kad un vai mums vēl izdosies izcīnīt šādas tiesības, bet zaudēt tās negribējām. Māris Verpakovskis ar Egilu Trušēli prasīja, ko mēs darīsim ar pirmo līgu, sēdējām un runājām par to, ka viņi varētu dot mums vairākus spēlētājus, kas vēl nav gatavi virslīgai. Tad jau tas pasākums paliek interesants. Plus vēl treneris Viktors Dobrecovs ar virslīgas pieredzi, ar pieredzi pieaugušo komandas vadīšanā. Mārtiņam Jaunskalžem šādā līmenī pieredzes tomēr nav," abu organizāciju sadarbību ieskicē A. Ādiņš.

Vienošanās ar FK "Liepāja" paredz četru līdz astoņu šī kluba spēlētāju iesaistīšanos "Grobiņas SC" sezonas laikā. Savukārt Viktors Dobrecovs sākotnēji kā konsultants, bet vēlāk, iespējams, jau kā galvenais treneris, komandas darbā piedalīsies jau līdz ar pirmssezonas gatavošanās sākumu.

