Kamešs atgriežas, Dāvis paliek viens

Atslēgvārdi futbols | dāvis ikaunieks | vladimirs kamešs

Latvijas futbola izlases jaunais galvenais treneris Aleksandrs Starkovs vakar nosauca spēlētājus, kas gatavosies jūnijā paredzētajai pasaules kausa atlases spēlei pret Portugāli un pārbaudes mačam pret Igauniju. Saraksts pārsteidza ar vairākiem debitantiem, bet tajā nav neviena "Liepājas/Mogo" futbolista.

Šoreiz kandidātu sarakstā ir iekļauts tikai viens no Liepājas kuldīdzniekiem Ikauniekiem – Dāvis, bet nav izsaukts viņa jaunākais brālis Jānis. Viņš, saskaņā ar brāļa un arī Māra Verpakovska sacīto, šovasar no Grieķijas atgriezīsies Francijā, bet pats futbolists vismaz pagaidām nevēlas sniegt intervijas. Latvijas izlasē Jānis Ikaunieks debitēja vairāk nekā pusotru gadu agrāk par Dāvi, kurš šogad rezultatīvi spēlē Čehijas augstākajā līgā. Viens no Latvijas futbola žurnālistu uzturētā tvitera konta "LV futbols" autoriem Miķelis Osis vēsta, ka Vācijas interneta resursos esot lasāmas baumas, ka par Dāvi interesējoties Vācijas otrās bundeslīgas klubs "St. Pauli" no Hamburgas.

Toties laba ziņa ir saistīta ar Krievijas otrās spēcīgākās līgas FNL bronzas medaļnieku Vladimiru Kamešu, kurš Latvijas izlasē iepriekšējo reizi spēlēja 2015. gada novembrī, kad aizvadīja piecas minūtes pārbaudes mačā pret Ziemeļīriju.

Tāpat izlases kandidātu sarakstā pirmoreiz ir iekļauts liepājnieks Jevgēņijs Kazačoks, kurš kopš 2013. gada pārstāv Jūrmalas "Spartaku", no kura uz izlasi būs deleģēts vēl viens pussargs Edgars Vardanjans. Izsaukts ir arī "Ventspils" centra aizsargs Ņikita Koļesovs, "Mettas/Latvijas Universitātes" pussargs Dāvis Indrāns un "RFS" uzbrucējs Roberts Uldriķis.

Ņemot vērā pavasarī demonstrēto sniegumu un rezultativitāti, bija pamats pieļāvumam, ka izlases treneru uzmanību izpelnīsies "Liepājas/Mogo" uzbrucējs Artūrs Karašausks, tomēr vismaz pagaidām tas nav noticis. Tiesa, kā jau ierasts, Latvijas Futbola federācija vēsta, ka kandidātu saraksts var tikt papildināts.

Pasaules kausa atlases spēli pret Portugāli mūsu valstsvienība aizvadīs 9. jūnijā Rīgā, bet pārbaudes spēle pret igauņiem Latvijā notiks 12. jūnijā.

LIEPĀJNIEKI LATVIJAS IZLASĒ

Spēles Vārti Debija Vladimirs Kamešs 13 1 2012. gada 22. maijs Dāvis Ikaunieks 9 1 2016. gada 1. jūnijs Jevgēņijs Kazačoks 0 0 -

PASAULES KAUSA ATLASES B GRUPA