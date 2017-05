Kamešs tiksies ar čempionu grāvējiem

Atslēgvārdi vladimirs kamešs | futbols

Liepājnieka Vladimira Kameša pārstāvētais Krievijas otrās spēcīgākās līgas FNL klubs "Yenisey" divās pārspēlēs par tiesībām nākamsezon piedalīties Krievijas premjerlīgā tiksies ar Tulas vienību "Arsenal".

Krasnojarskas "Yenisey" pirmās līgas pēdējā kārtā izbraukumā tikai 350 skatītāju klātbūtnē ar 2:0 pārspēja Ņižņekamskas vienību "Neftehimik". Šis pretinieks Vladimiram ir labi zināms, jo tā sastāvā viņš spēlēja 2014. gada pirmajā pusē, kad viņu ķīmiķiem bija izīrējis Permas FK "Amkar".

Šī sibīriešu uzvara, kā arī viņu tuvākā sekotāja Habarovskas kluba "SKA" neizšķirts pēdējā kārtā nozīmē to, ka Kameša klubs šosezon izcīnīja bronzas medaļas FNL, kas krasnojarskiešiem pēc pagājušās sezonas bija jāpamet, tomēr vietu Krievijas čempionāta otrajā spēcīgākajā divīzijā tas saglabāja, jo no spēlēšanas šajā līgā atteicās FK "Smena".

Divās spēlēs par tiesībām piedalīties premjerlīgā "Yenisey" tiksies ar Tulas "Arsenal", kas premjerlīgas pēdējā kārtā ar 3:0 sagrāva Krievijas čempionvienību "Spartak" un izglābās no tūlītējas izkrišanas no premjerlīgas. Ceturtdien, 25. maijā, abas komandas tiksies Krasnojarskā, bet svētdien, 28. maijā, no tās vairāk nekā četrus tūkstošus kilometru tālajā Tulā.

Cits FK "Liepāja" iepriekšējo sezonu uzbrukuma līderis Dāvis Ikaunieks sestdien pabeigs sezonu Čehijas augstākajā līgā, kurā vietu jau ir saglabājis Dāvja klubs "Vysočina". Priekšpēdējā kārtā Jihlavas vienība savā laukumā cīnījās neizšķirti 1:1 ar pēdējā pozīcijā esošo komandu "Pribram". Šajā mačā Jihlavas vienības latviešu snaiperis vārtus neguva.

Vienu kārtu līdz sezonas beigām tas nozīmē, kakluba "Vysočina" rēķinā ir 27 punkti – šobrīd par trim vairāk nekā 15. vietā esošajai komandai "Hradec Kralove", bet savstarpējās spēlēs Dāvja komandai ir pozitīva bilance.

Pēdējo spēli jihlavieši sestdien aizvadīs Pilzenē pret vietējo klubu "Viktoria", kas neklātienes cīņā ar Prāgas "Slavia" vēl cīnās par Čehijas čempiona titulu.