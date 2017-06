Līderi uguņoja Grobiņā

Atslēgvārdi grobiņas sc | futbols

Latvijas futbola čempionāta pirmās līgas līdervienību duelī "Grobiņas SC" savā laukumā atspēlējās no divu vārtu deficīta un spēli pret "Valmieras Glass/ViaA" pabeidza ar kaujiniecisku neizšķirtu 3:3 (1:2).

"Grobiņas SC": Sopots, Dobrecovs, Simsons, Gulbis, Knapšis, J. Jēkabsons, E. Jēkabsons (Trapučka), Gucs (Sāmietis), Freimanis (Nicis), Pirktiņš, Lupkins (Kupčs).

Grobiņnieki un valmierieši pirms savstarpējās spēles šosezon vēl nepazina zaudējumu rūgtumu, un arī turnīra līderu duelis šo tendenci nemainīja. Lai arī "Grobiņas SC" atradās kopvērtējuma 1. vietā, par nelielu favorīti varēja uzskatīt komandu "Valmieru Glass/ViA", jo tai ir lielāka pieredze pirmajā līgā, kur valmierieši ir izcīnījuši arī godalgotas pozīcijas un cīnījušies pārspēlēs par iekļūšanu virslīgā.

Šīs spēles pirmā daļa šādu pieņēmumu apstiprināja, un vidzemnieki 27. minūtē atklāja rezultātu. Viesu galvenais treneris Gatis Ērglis gan esot savai komandai ieteicis pārlieku nepriecāties, norādot, ka "Grobiņas SC" bieži pirmais ielaiž vārtus, tomēr prot izraut vismaz punktu.

Jau drīz vien – 31. minūtē – Krists Kristers Gulbis panāca neizšķirtu, bet 37. minūtē viesi atjaunoja minimālu pārsvaru, ko 52. minūtē ar realizētu 11 metru soda sitienu palielināja līdz 3:1.

Mača atlikušajā laikā mājinieki šo deficītu likvidēja. Vispirms Latvijas vadošā tiesneša Andra Treimaņa piešķirto 11 metru soda sitienu 62. minūtē realizēja Dēvids Dobrecovs, bet neizšķirtu 88. minūtē izrāva grobiņnieku rezervists Raimonds Sāmietis. Bumba bija burzmā valmieriešu soda laukumā, un Raimonds ilgi gatavojās sitienam. Jau sāka šķist, ka viņa raidījums iesprūdīs spēlētāju barā, tomēr, iespējams, ka pretinieki nobijās no spēlētāja raženā auguma, un Raimonda sitiens izrāva viņa komandai neizšķirtu. Pats futbolists uz uzslavām pēc mača atbildēja, sakot, ka tas bija visas komandas darbs, bet komandas galvenais treneris V. Dobrecovs skaidro, ka šis spēlētājs maču izskaņā grobiņniekiem var palīdzēt gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, atkarībā no tā, vai komanda uzvar vai piekāpjas. Turklāt R. Sāmieša viens no ieročiem ir prasme bumbu tālu mest laukumā no sānu līnijas. "Domāju, ka Ošs ("Jelgavas" centra aizsargs – Aut.) nebūs vienīgais, kurš no auta iemetīs vārtus. Tas ir spēcīgs ierocis, turklāt pretinieki nejūtas labi, kad laukumā dodas šis raženais spēlētājs," saka V. Dobrecovs. Spēli viņš raksturo, sakot, ka tas bija līdzjutējiem interesants mačs, it sevišķi vietējiem līdzjutējiem, jo mājinieki atspēlējās. "Uzskatu, ka bija pelnīts neizšķirts. Nevarētu teikt, ka kādai no komandām obligāti bija jāuzvar. Laukuma vidusdaļā bumba ilgi neuzturējās, spēle bija dzīva, bija momenti," saka Viktors.

Pirmās līgas sezona vēl nav pat pusē, bet grobiņnieku pozīcijas pirmajā līgā izskatās aizvien nopietnāk, tomēr komandas galvenais treneris saglabā vēsu prātu: "Es apsveicu čaļus, jo domāju, ka mēs sezonas uzdevumu jau esam izpildījuši. Diez vai mēs izkritīsim no līgas. Nevajag domāt par 1. vietu, vajag cīnīties katrā spēlē. Ja nokļūstam zaudētājos, sākumā ir jādomā par neizšķirtu. Tas mums sanāk. Pirmais uzdevums ir nezaudēt šīs [tuvākās] spēles, tad jau punkti būs, bet tad skatīsimies, kas notiks tālāk." Jautāts par citu komandu reakciju uz grobiņnieku pārsteidzošo sezonas startu, treneris atbild: "Pirms sezonas par mums neviens nerunāja. Mēs klusām darām savu darbu, bez līdzekļiem. Spēles dienā esam apģērbti un pabaroti, ir transports, bet tas arī viss. Naudu neviens nesaņem, trenējamies divreiz nedēļā. Visi ir drusku pārsteigti, jo esam komanda no nekurienes. Čaļi ir malači, noskaņojas, atdod spēkus, nāk pēc darba trenēties."

Pēdējos gados pirmo līgu strauji pārvarēja virslīgas pašreizējās dalībnieces "Rīga" un "Babīte/Dinamo", tomēr tie ir pavisam citi piemēri, jo komandas tika mērķtiecīgi un savā ziņā mākslīgi veidotas ar mērķi piedalīties virslīgā. "Tviterī kāds raksta, ka no turnīra tabulas viedokļa labāk būtu, ja uzvarētu valmierieši. Kāda tabula?! Cilvēki laikam domā, ka mēs kā asfalta rullis visiem brauksim pāri, ka vinnēsim čempionātu, bet realitāte jau tāda nav. Diez vai tā visu laiku notiks, bet ja mēs kādam zaudēsim, neuzskatu, ka tā būs traģēdija. Es futbolistus tam gatavoju, uztveru to mierīgi."

Svētdien, 11. jūnijā, "Grobiņas SC" izbraukumā tiksies ar virslīgas pagājušās sezonas dalībnieci "Daugavpili".

PIRMĀS LĪGAS TABULA