Šonedēļ pēc diskusijām par Latvijas Futbola federācijas iespējamajiem iesaistīšanās scenārijiem slēgto futbola haļļu būvniecībā, LFF ģenerālsekretāram Jānim Mežeckim ir uzdots nozīmēt speciālistus haļļu būvniecības jautājumos, lai līdz 28. aprīlim tiktu izstrādāti risinājumi haļļu būvniecībai piecās Latvijas pilsētās, tajā skaitā arī Liepājā.

Latvijas Futbola federācijas izpilddirektors Edgars Pukinsks "Kurzemes Vārdam" paskaidroja, ka Liepājas ir rakstiski apliecinājusi savu vēlmi šeit būvēt slēgto futbola halli: "Mums jau sākotnēji bija dialogs, un arī vakar (24. janvārī – aut.) Māris Verpakovskis kā LFF valdes loceklis un Liepājas puses pārstāvis principā vizuāli parādīja savu mērķi, savu ambīciju, kādu halli pilsēta gribētu redzēt pie sevis. Liepājas vēlme ir liela, pilna izmēra halle, vizuāli ļoti pievilcīga, ar visām ģērbtuvēm un plānotām papildu telpām. Liepāja ir liela pilsēta, kur tūrisms ir diezgan augstā līmenī, kur notiek turnīri, tā ka vajadzības tai varētu būt pamatoti lielākas nekā tikai treniņiem."

E. Pukinsks skaidro, ka pagaidām federācija nevar konkrēti atbildēt uz jautājumiem par šāda projekta iespējamo realizāciju, tā termiņiem, halles tipu (treniņu, spēļu vai hibrīdu), būvniecības vietu un finansējumu, tomēr deva izsmeļošu situācijas raksturojumu.

"No federācijas puses mēs apzināmies, ka halles kā tādas ir nepieciešamas, lai mēs visa gada garumā nodrošinātu treniņu procesu bērniem. Bet no praktiskās puses šobrīd mums rit analītiskais posms, kurā mēs analizējam, kādi eksistē varianti būvniecībai. Varianti ir dažādi. Pirmkārt, mēs analizējam, kāda izmēra halles būtu LFF prioritāte. Vai tās ir mazā izmēra halles, nosacīti 40x60 metri, vai tās ir pilna izmēra halles. Diskusija ir par to, kam prioritāri šīs halles ir paredzētas – treniņu procesa nodrošināšanai, vai arī sacensību darbības nodrošināšanai. Nākamais aspekts ir tehniskais risinājums. Eksistē vairāki varianti – piepūšamā halle, stacionārā halle – stabila būve, trešais – hibrīds, kur stacionārai būvei ir piepūšams jumts.

Mēs esam izanalizējuši diezgan lielu piedāvājumu klāstu, bet nevaram saprast skaitļus, izmaksas. Pietrūkst konkrētu viedokļu no visām pašvaldībām – kas tās interesē, ko tās vēlas redzēt savā pilsētā. Tāpēc LFF valdes lēmumā ir uzdevums vērsties pie tām pašvaldībām, kas šobrīd mutiski, vai kā Liepāja – jau rakstiski – ir vērsušās pie mums ar iniciatīvu, ka tās vēlas attīstīt šādu halli. Vēlamies šajās pilsētās (vēl arī Rīga, Ventspils, Jelgava, Daugavpils – aut.) diskutēt ar pašvaldībām, lai saprastu, kādas ir to vēlmes un redzējums. Vēlamies saprast LFF un pašvaldību interešu saskares punktus. Tikai pēc tam mēs reāli varēsim veidot scenāriju un no LFF puses plānot, kāds varētu būt atbalsts. Vai tas būtu speciālistu atbalsts, kas varētu konsultēt un palīdzēt veidot tehnisko projektu, vai tas varētu būt finansiāls atbalsts tehniskā projekta izstrādei un būvniecībai. Tie ir jautājumi, uz kuriem pagaidām nav atbildes, bet kuri ir darba plānā, un uz kuriem mums ir jāatbild. Tāpēc arī Liepājas kontekstā mēs nevaram dot nevienu konkrētu atbildi, izņemot to, kā mēs zinām – šobrīd Liepāja plāno šādu halli. Bet mēs pagaidām konkrētu atbildi nevaram sniegt," pauž E. Pukinsks.

Uz jautājumu par to, cik būtiska varētu būt pašvaldības finansējuma daļa šādā projektā, LFF amatpersona atbild, sakot, ka, viņaprāt, tam būtu jābūt būtiskam finansējumam, jo šobrīd varot ļoti skaidri pateikt, ka federācijai nebūs finansu resursu būvēt vērienīgas halles. Bet esot skaidrs tas, ka ir jāmeklē modelis, lai apvienotu LFF, pašvaldību un, iespējams, privāto partneru vai valsts resursus. "Tas viss tiek diskutēts un apsvērts, bet šobrīd konkrēta modeļa nav," rezumē Latvijas kājbumbas jumta organizācijas izpilddirektors.

Līdz LFF paziņojumā norādītajam datumam – 28. aprīlim – ir jātiek skaidrībā ar pašvaldību vēlmēm un redzējumu. Projekta aprēķins veidosies no tā, ja federācija zinās, kurā teritorijā pašvaldība gatavotos uzstādīt šādu halli, ņemot vērā vai tajā ir ievilktas visas komunikācijas, vai ir papildu ierobežojumi, kas noteiks kopējās izmaksas. Otrais jautājums būs par halles izmēru, bet trešais – par halles veidu, tajā skaitā par to vai hallē ir paredzētas tribīnes un ģērbtuves. "28. aprīlī būs atbildes uz šiem jautājumiem pašvaldību kontekstā. Pluss būs kopējā analīze par standartiem haļļu izmēros, ko mēs piedāvāsim, un būs piedāvātās cenas analīze – par kādu cenu tirgū eksistē konkrēti varianti, ko mēs vēlamies būvēt arī Liepājā."