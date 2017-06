Atslēgvārdi liepāja/mogo | eirokausi

Aizvadot sliktu pirmo puslaiku, ceturtdien pie zaudējuma UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas pirmajā spēlē tika "Liepāja", kas ar rezultātu 1:3 piekāpās Ziemeļīrijas vicečempionei Belfāstas "Crusaders".

Uz Ziemeļīriju liepājnieki bija spiesti doties bez virknes spēlētāju, kas nav Latvijas pilsoņi (Giorgi Eristavi, Seidina Keitā, Elhadži Gejs, Valentīns Raļkevičs), jo laikus neizdevās nokārtot vīzas. Pēdējā brīdī gan sanāca sakārtot vīzu galvenajam trenerim Tamazam Pertijam, kurš bija pie komandas. Neraugoties uz visu, pirms mača par favorīti tika uzskatīta Liepājas komanda.

Tomēr jau pirmajās desmit spēles minūtēs mājinieki apgāza bukmeikeru prognozes - ziemeļīri spēlēja droši un īsā laikā tika pie diviem stūra sitieniem. 13. minūtē pēc Ouvensa sitiena pie bumbas tika Hītlijs, kurš sita tikai pāri vārtiem. 15 minūtes vēlāk mājinieki atklāja mača rezultātu - pēc piespēles bumba nonāca soda laukumā, kur aizsardzība nenospēlēja līmenī, bumba nonāca pie Filipa Lourija, kurš no pieciem metriem raidīja bumbu vārtos, panākot 1:0 "Crusaders" labā.

Ziemeļīru pusprofesionāļi pie tā neapstājās un desmit minūtes pirms puslaika pārtraukuma guva arī otros vārtus. No tālienes bumbu apakšējā stūrī raidīja Maikls Kārvils un jau 2:0 mājinieku labā. Puslaika izskaņā iespēja arī liepājniekiem, taču Kristaps Grebis atlēkušo bumbu sita pāri vārtiem, un pēc 45 minūtēm Liepājas komanda atradās iedzinējos ar 0:2.

Varētu domāt, ka liepājnieki puslaika pārtraukumā būs saņēmušies un otrajā spēs apliecināt savu favorītes statusu, taču nebija gatavi to darīt jau no paša sākuma un par to samaksāja. 55. minūtē Džordans Ouvenss pēc stūra sitiena izmantoja kārtējo liepājnieku kļūdu aizsardzībā un panāca jau graujošu 3:0

Brīdi pēc tam Artūrs Karašausks uzņēmās iniciatīvu, tomēr mājinieku kapteinis Kolins Koutss bloķēja Artūra sitienu. Drīz vien gan "Liepāja" pie vārtiem tika tāpat - Karašausks guva ļoti skaistus vārtus no soda laukuma stūra - 3:1. Pēc šī vārtu guvuma liepājnieki beidzot "atvērās". Uz maiņu nākušais Marks Kurtišs pēc Kristiana Torresa piespēles trāpīja pa stabu, Karašausks sita nedaudz pāri vārtiem, Leonels Strumija sprintā saasināja situāciju pie vārtiem.

Ziemeļīriem sāka aptrūkties fiziskā spēka, lai turētu līdzi Liepājas piedāvātajam tempam, un Karašauskam bija vēl viena laba iespēja, kas palika neizmantota. Pēc Kurtiša sitiena mājiniekus no vārtu zaudējuma glāba vārtsargs Braiens Džensens. Tiesnesis dāvāja ilgu kompensācijas laiku piecu minūšu garumā, taču liepājnieku nespēja atgūt vēl vienus vārtus, un spēle noslēdzās ar zaudējumu - 1:3.

FK "Liepāja" preses sekretārs Dāvids Jansons pēc spēles sniedza šādu komentāru:

"Pretinieki spēlēja tā, kā bija gaidāms. Angļu futbolu. Bumba vairāk bija gaisā, nekā uz zemes. Pirmajā puslaikā neveiksmīgi nospēlēja vārtsargs, un vairākas kļūdas noveda pie otro vārtu zaudējuma. Otrajā puslaikā izgājām laukumā, lai atspēlētos, bet ātri atkal ielaidām. Pārak mīksti nospēlējām soda laukumā. Pēc trešajiem vārtiem atjēdzāmies, un tad jau pretinieki netika pāri laukuma centram. Vienus vārtus atguvām, bet pēc tam divreiz trāpījām pa pārliktni, bija stabs un kaudze neizmantotu iespēju. Pretinieks ļoti nogura. Protams, rezultāts ir nepatīkams, bet vēl nekas nav zaudēts. Labi, ka guvām vārtus, bet ļoti žēl, ka neguvām vēl, jo bijām pelnījuši. Džeki cīnijās, un attaisnojums nav tas, ka kāds netika uz Ziemeļīriju vai kas cits. Šoreiz bija iespēja spēlēt citiem, un viņi nospēlēja labi. Analizēsim kļūdas un mājas pretiniekus sagaidīsim pavisam citādāk. Vēl nekas nav beidzies!"