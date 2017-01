Pertija: Liepājas futbols nekad nav bijusi caurstaigājamā sēta

Atslēgvārdi fk liepāja | futbols | Tamazs Pertija

Liepājas futbols nekad nav bijusi caurstaigājamā setā, uzskata "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas komandas "Liepāja" jaunais galvenais treneris Tamazs Pertija.

Pertija par "Liepājas" galveno treneri kļuva novembra vidū, nomainot amatā Viktoru Dobrecovu.

"Liepājas futbolā vienmēr esmu saskatījis uzvarētāja garu. Šeit nekad nav bijusi caurstaigājama sēta. Šī komanda vienmēr ir cīnījusies vai nu par čempionu titulu, vai nu par godalgotajām vietām," intervijā klubam stāsta gruzīnu speciālists.

Pertijas skatījumā, komandā viss paliks kā iepriekš, taču tam tiks pievienotas klāt arī trenera ambīcijas.

"Vēlos ātru, tehnisku un domājošu futbolu. Skatoties uz šodienas komplektāciju, redzu, ka šie puiši ir spējīgi pildīt minētās prasības. Domāju, ka arī leģionāri, kurus ņemam, arī būs gatavi šīm prasībām," skaidro Pertija.

Kā pēc līguma parakstīšanas aģentūrai LETA teica Pertija, kluba vadība jau iepriekš viņu uzrunājusi, taču tobrīd gruzīnam bija darbs "Skonto" komandā.

"Man nekad nemēdz būt ilga iepazīšanās. Gribam maksimāli ātri un produktīvi izveidot komandu, lai mēs būtu un izskatītos tiešām kā komanda ar mūsdienīgu ievirzi. Pirmkārt, ir jābūt cītīgumam. Tas nozīmē, ka futbolistiem ir jābūt uztveres spējai. Tie futbolisti, kuriem būs šī uztvere un kuri uztvers manas prasības, būs mums līdzās. Otrais faktors ir darba mīlestība. Lai visu to darbu, ko mēs vēlamies, viņi veiktu apzinīgi. Un trešais, pats galvenais, ir spēja parādīt laukumā to, ko tu proti. Ir futbolisti, kuri, tēlaini sakot, teorētiski prot visu, bet nevar to laukumā. Tie ir trīs faktori, kuriem es pašlaik pievēršu uzmanību," stāsta Pertija.

Vēl būdams "Skonto" galvenais treneris, gruzīnu speciālists daudzkārt publiski veltījis komplimentus "Liepājai" un tās bijušajam galvenajam trenerim Dobrecovam par 2015.gada Latvijas čempionu demonstrētā futbola kvalitāti.

"Esmu ieradies pilsētā, kuru es pazīstu, un kuru 100% iemīlēšu. Jau apjaušu cilvēku ieinteresētību. Es jau jūtu, ka šajā pilsētā virmo liels patriotisms. Mans palīgs Mareks Zuntners ir šī futbola kluba dvēsele, un tas noskaņo arī mani. Redzu, ka "Liepāja" ir futbola pilsēta," uzsver Pertija.

Pašlaik 42 gadus vecais Pertija spēlētāja karjeras laikā pārstāvēja Gruzijas, Moldovas, Baltkrievijas un Latvijas klubus, bet visu trenera karjeru pavadījis Latvijā. Trenera gaitas Pertija sāka Daugavpilī, bet kopš 2011.gada strādāja "Skonto" sistēmā - vispirms "Olimpā", bet kopš 2013.gada "Skonto" galvenajā komandā. Lai arī šī trenera vadībā ''skontieši'' demonstrēja kvalitatīvu sniegumu un tika uzskatīti par čempionāta galvenajiem favorītiem, trīs gadus pēc kārtas komanda Latvijas virslīgā ierindojās otrajā vietā. Ieilgušo finansiālo problēmu dēļ šosezon "Skonto" nesaņēma licenci dalībai virslīgā.

"Liepāja" aizpērn savā otrajā sezonā triumfēja čempionātā, bet iepriekšējo sezonu noslēdza vien ceturtajā pozīcijā, no čempiones Jūrmalas "Spartaka" atpaliekot par 16 punktiem. Pērnās sezonas virslīgas čempionāta ceturtajā aplī Kurzemes klubs nopelnīja vien sešus punktus.