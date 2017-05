Grobiņnieki 1. vietu nedala

Atslēgvārdi futbols | pirmā līga | grobiņas sc

Par Latvijas futbola čempionāta pirmās līgas vienīgo līdervienību nedēļas nogalē kļuva "Grobiņas SC", kas savā pirmajā mājas spēlē atspēlēja vienu vārtu deficītu un ar 2:1 (0:1) pārspēja "Staiceles bebrus".

"Grobiņas SC": Vīksna, A. Stankus, E. Jēkabsons, Kupčs (Simsons), Knapšis, Freimanis, Gulbis, J. Jēkabsons (Ostelis), Tīls (Teretenko), Pirktiņš (Sāmietis), Dobrecovs (Nicis).

Grobiņnieki savā pirmajā pirmās līgas mājas spēlē izpelnījās itin lielu skatītāju interesi, un, saskaņā ar oficiālo protokolu, maču vēroja 211 skatītāju, bet, iespējams, ka Grobiņas pilsētas stadionā bija pat vēl vairāk spēles vērotāju, kuru vidū bija arī daudz viesu no Liepājas.

Spēles favorīti grobiņnieki cīņā pret bebriem no turnīra lejasgala dominēja, sākot no mača ievada, un tā lielāko daļu. Jau pirmajās minūtēs mājinieki nopelnīja vairākus stūra sitienus, aktīvi uzbruka pozicionāli, tomēr ilgu laiku neuzlauza "Staiceles bebru" blīvo aizsardzību. Uzdevumu augstumos bija arī viesu vārtsargs Andis Kārkliņš, kuram šīs pozīcijas standartiem nelielais augums neliedza pārliecinoši savākt augstās bumbas, kā arī droši spēlēt uz līnijas. Savam vārtsargam palīdzēja aizsardzības līnija, kuras spēlētāji bumbu faktiski no vārtu līnijas vairākkārt trieca pēc iespējas tālāk prom no sava soda laukuma. Tomam Vīksnam "Grobiņas SC" vārtos darba nebija daudz, tomēr 22. minūtē pretuzbrukumā viņu pārspēja Staiceles komandas kapteinis Kalvis Grāveris.

Ar standartsituāciju palīdzību grobiņnieki atspēlējās otrajā puslaikā. Mājinieku snaiperis Dēvids Dobrecovs 51. minūtē realizēja 11 metru soda sitienu, ko viesi nopelnīja par spēli ar roku soda laukumā, bet vēl pēc vienpadsmit minūtēm Emīls Knapšis pēc stūra sitiena atradās pareizajā vietā un trieca bumbu vārtos cauri spēlētāju burzmai.

Pamatlaika izskaņā spēle ritēja no vieniem līdz otriem vārtiem, un šajā atklātajā futbolā viesiem bija iespēja atspēlēties, bet mājiniekiem savu pārsvaru palielināt, taču rezultāts vairs nemainījās.

Piektā uzvara sešās spēlēs, kā arī "Valmieras ViA" neizšķirts Olainē "Grobiņas SC" ir pacēlis uz pirmās līgas kopvērtējuma 1. vietu. Taču visas smagākās cīņas dzērvēm, visticamāk, vēl ir tikai priekšā. Šonedēļ grobiņnieki izbraukumā tiksies ar sezonu vāji sākušo "Jēkabpili/JSC", bet 3. jūnijā Grobiņā viesosies viena no līgas favorītēm "Valmiera Glass/ViA".