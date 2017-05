Uzzina pretiniekus jaunajā kausā

Atslēgvārdi futbols | latvijas kauss

Vakar notikušajā Latvijas kausa izcīņas izlozē noskaidrojās divu Liepājas puses komandu pretinieki turnīra pirmajā kārtā. FK "Karosta" tiksies ar "Cēsīm", bet "Nīca" spēkosies ar komandu "Caramba Rīga".

Tikai 17. maijā kļuva zināmi Latvijas kausa 2016./2017. gada sezonas uzvarētāji, par kuriem kļuva "Ventspils" futbolisti, kas līdz ar "Rīgas" pārspēšanu palīdzēja "Liepājai/Mogo" iekļūt Eiropas līgas kvalifikācijā.

Savukārt jau tuvākajā laikā sāksies šāgada otrā Latvijas kausa izspēle. Šāda situācija ir radusies, jo Latvijas klubi vēlējās jau sezonas sākumā skaidri zināt, vai tie piedalīsies kādā no UEFA turnīriem – Čempionu līgā vai Eiropas līgā. Skaidrība par to ietekmē komandu komplektāciju, un no dalības Eirokausos lielā mērā ir atkarīgs kluba budžets. Gan tādēļ, ka ir jārēķinās ar papildu ceļošanas izdevumiem, gan tādēļ, ka cerībā uz sekmīgu starptautisko spēļu sezonu ir pamats piesaistīt augstāka līmeņa spēlētājus. Tiesa, arī finansiālie ieguvumi no dalības UEFA turnīros var būt visai prāvi, ja, piemēram, izdodas atkārtot "Jelgavas" pagājušās sezonas iespēto – iekļūšanu Eiropas līgas trešajā kvalifikācijas kārtā.

Līdz šim Latvijas kausa izcīņa sākās vasarā, bet beidzās nākamā gada pavasarī. Līdz ar to, no vienas puses, aktuālajā Eirokausu sezonā varēja piedalīties komanda, kas šīs tiesības izcīnīja aktuālajā gadā, bet, no otras puses – Latvijas futbola nestabilajos apstākļos nav izslēgts, ka kausa izcīņas pirmās kārtas pārvarējusī komanda neizdzīvo līdz nākamā gada izšķirošajām spēlēm.

Tātad turpmāk Latvijas kausa izcīņa atkal norisināsies viena kalendārā gada un vienas futbola sezonas laikā. Šogad kausa izcīņas pirmā posmā izlozē bija iekļautas 30 komandas, no kurām sešas automātiski iekļuva nākamajā kārtā, bet pārējās tika salozētas 12 pāros.

Šīs vienības ir Latvijas otrās līgas dalībnieces vai arī komandas, kas nepiedalās šajā turnīrā, taču ir LFF biedres. Otrās līgas debitante "Karosta" izbraukumā tiksies ar Krišjāņa Kļaviņa uzturēto komandu "Cēsis", kas pērn otrās līgas finālā piekāpās "Grobiņas SC". Savukārt otrajā līgā nespēlējošā "Nīca" pirmajā kārtā uzņems komandu "Caramba Rīga".

Pirmā posma spēles notiks līdz 4. jūnijam, bet otrā posma izloze norisināsies 6. jūnijā. Līdz ar otro posmu turnīrā iesaistīsies pirmās līgas klubi, kas divās kārtās noteiks astoņas komandas, kam astotdaļfinālā būs jāspēkojas ar virslīgas astoņiem klubiem. Turnīra fināls ir paredzēts oktobrī.