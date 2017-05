Vārti Čehijā un Krievijā

Atslēgvārdi dāvis ikaunieks | futbols

Dāvis Ikaunieks ir guvis otros vārtus pēdējās trīs spēlēs, bet viņa klubs "Vysočina" ir pametis Čehijas čempionāta augstākās divīzijas izkrišanas zonu.

Dāvis šogad atkal ir sava kluba stabils pamatsastāva spēlētājs un 10 spēlēs ir guvis 4 no saviem sezonas 7 vārtiem. Liepājas kuldīdznieka 7 goli ir viena trešā daļa no visiem viņa kluba gūtajiem vārtiem šosezon, bet līgas rezultatīvāko spēlētāju sarakstā D. Ikaunieks dala 8. – 14. pozīciju. Čehijas čempionāta rezultatīvākais spēlētājs ar 15 vārtiem ir Milans Škoda no turnīra līdervienības "Slavia".

Šās sezonas atlikušajās 4 spēlēs Jihlavas klubam nav pārlieku pateicīgs kalendārs, lai saglabātu vietu elitē, jo trijos no gaidāmajiem mačiem būs jātiekas ar komandām, kas cīnās par godalgām, dalību UEFA turnīros un par čempionu titulu, – "Mlada Boleslav" (4. vieta), "Zlin" (6.) un "Viktoria Plzen" (2.). Ārkārtīgi svarīgs mačs jihlaviešiem ir gaidāms 20. maijā savā laukumā pret pašlaik pēdējā 16. vietā esošo komandu "Pribram".

Dāvja jaunākais brālis Jānis Grieķijas čempionāta augstākajā divīzijā nav spēlējis kopš 2. aprīļa, kad viņa pārstāvētais klubs "Larisa" izbraukumā ar 0:2 piekāpās Saloniku "PAOK". Tajā mačā J. Ikaunieks laukumā devās uz maiņu un nospēlēja cīņas pēdējās 27 minūtes. Pēdējās trijās no četrām spēlēm viņš nebija iekļauts pieteikumā, bet uzvarā ar 1:0 pār komandu "Xanthi" pussargs noraudzījās no rezervistu soliņa.

Šās sezonas pēdējā kārtā "Larisa" ar 0:2 viesos zaudēja komandai "Panathinaikos", bet jaunākā Ikaunieka klubs saglabāja vietu elitē – ar 28 punktiem tas 16 klubu konkurencē ierindojās 14. vietā.

Krievijas čempionāta otrajā spēcīgākajā līgā FNL Vladimira Kameša klubs "Yenisey" ir uzvarējis četrās spēlēs pēc kārtas, bet pēdējo sešu maču bilance ir piecas uzvaras un viens neizšķirts. Četras kārtas līdz sezonas beigām Krasnojarskas klubs ar 54 punktiem atrodas 3. vietā. Pirmais divnieks, kas izcīnīs ceļazīmes uz premjerlīgu, faktiski nav sasniedzams (2. vietā esošajai komandai "Tosno" ir 66 punkti), bet 3. un 4. vietas ieguvēji sezonas beigās piedalīsies pārspēlēs par iekļūšanu premjerlīgā. Liepājnieka vienībai vēl ir jātiekas ar "Sokol" (15. vieta), "Shinnik" (6.), "Tyumen" (9.) un "Neftekhimik" (20.).

Kamešs aprīlī ir guvis 2 vārtus – vienus pret Habarovskas "SKA" (1. aprīlī 3:1) un vienus pret Voroņežas "Fakel" (29. aprīlī 3:0). Savukārt 23. aprīļa uzvaru ar 2:0 pār neseno premjerlīgas dalībnieci "Kuban" Vladimirs sekmēja ar rezultatīvu piespēli.