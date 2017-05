Atslēgvārdi fk liepāja | futbols

Gūstot vārtus ar savu pirmo pieskārienu pēc nākšanas laukumā uz maiņu otrā puslaika sākumā, Kristaps Grebis svētdien palīdzēja "Liepājai/Mogo" Latvijas futbola čempionāta Virslīgas 7. kārtas spēlē izbraukumā ar rezultātu 3:1 apspēlēt "Mettu/Latvijas Universitāti".

Komandas spēli sāka aktīvi, pirmais stūra sitiens sestajā minūtē pie liepājnieku vārtiem, bet trīs minūtes vēlāk pēc stūra jau otrā laukuma pusē Dmitrijs Hmizs ar galvu mainīja bumbas lidojuma virzienu, un "Mettu" no vārtu zaudējuma glāba vārtsargs Dāvis Ošs. Liepājnieki pamazām pārņēma iniciatīvu, tomēr reālus vārtu gūšanas momentus radīt īsti neizdevās.

Jau 28. minūtē piespiedu maiņu nācās veikt Andrim Rihertam - nigērietis Adamu Abdullahi savainojuma dēļ nevarēja turpināt maču, un viņa vietā spēlē iesaistījās japānis Takumi Mijazaki. Kopumā pirmajā puslaikā viesi no Liepājas izteikti kontrolēja bumbu un mēģināja veidot vienu uzbrukumu pēc otra, tomēr allaž pietrūka noslēguma - bieži pat ne sitiena, bet pēdējās piespēles pirms tā. Pirmais puslaiks noslēdzās bez gūtiem vārtiem - 0:0.

Pašā otrā puslaika sākumā liepājnieki beidzot noveda uzbrukumu līdz sekmīgam noslēgumam - pirmajā uzbrukumā no malas sekoja piespēle soda laukumā, rikošets un nupat uz maiņu nākušais Kristaps Grebis ar savu pirmo pieskārienu bumbai šajā mačā no soda laukuma vidus sita to vārtos - 1:0 viesu labā. Drīz pēc tam vēl viens bīstams moments pie mājinieku vārtiem, kad pēc centrējuma no kreisās malas Ivanovs no soda laukuma spēcīgi sita nedaudz pāri vārtiem.

Desmit minūtes pēc otrā puslaika sākšanās arī "Mettai" izdevās labs moments - pēc centrējuma no kreisās malas Gatis Kalniņš ar galvu nometa bumbu pa sitienam pretī vārtiem pie soda laukuma robežas esošajam Ingaram Sarmim Stuglim, taču pussarga sistā bumba lidoja pāri vārtiem. 62. minūtē Stuglis no brīvsitiena metrus 25 no vārtiem sita bumbu pa vārtu pārliktni, tiesa, šķita, ka, ja bumba lidotu zem pārliktņa, to ar pirkstu galiem atvairītu Doroševs.

66. minūtē Kristians Torress, saņēmis bumbu laukuma vidusdaļā netālu no soda laukuma, veica apspēlēšanas kustības un no kreisās puses sita bumbu "Mettas" vārtos otro reizi šovakar, panākot jau 2:0 liepājnieku labā. 78. minūtē Kalniņš no kreisās malas atrada soda laukumā Vladislavu Fjodorovu, kurš ar vienu pieskārienu to pāradresēja ieskrējušajam Dāvim Indrānam un pēdējais raidīja bumbu tīklā - 1:2. Mājinieki pēc gūtajiem vārtiem aktivizējās un 85. minūtē pēc Ševeļova sitiena ar galvu savu komandu no divu punktu zaudēšanas glāba liepājnieku vārtsargs Pāvels Doroševs.

Liepājnieki izturēja "Mettas" pēdējo minūšu spiedienu un pēdējā minūtē mājinieki iekrita aizsardzībā - Liepāja Karašauska personā devās pretuzbrukumā pa kreiso malu, neizšķīrās atdot piespēli labajā malā esošajam Grebim, apstājās jau soda laukuma, panāca nedaudz atpakaļ un skaisti guva tresos savas komandas vārtus. Līdz ar to Liepāja svinēja trešo uzvaru šajā sezonā - 3:1.

Metta/LU - Liepāja/Mogo 1:3 (0:0).

Vārti: Indrāns 78' - Grebis 46', Torress 66', Karašausks 90'.

Brīdinājumi: Stuglis 65', Kalniņš 75' - Ķigurs 70'.

Metta/LU: Ošs, Šibass, Abass, Ašrifī, Ševeļovs, Abdullahi (Mijazaki 28', Ivanovs 72'), Emsis, Stuglis, Indrāns, Kalniņš, Fjodorovs.

Liepāja/Mogo: Doroševs, Keitā, Ivanovs, Strumija, Mickevičs (Grebis 46'), Afanasjevs (Ķigurs 67'), Karašausks, Osipovs, Kļava, Torress (Jalī 81'), Hmizs.

Galvenais tiesnesis: Aleksandrs Anufrijevs