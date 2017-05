Atslēgvārdi liepāja/mogo | futbols

Ar zaudējumu "Riga" galvenā trenera amatā oficiāli debitēja Jevgeņijs Perevertailo, kura trenētā komanda ar 0:2 savā laukumā zaudēja "Liepājai" un šķīrās no "SynotTip" Virslīgas vicelīderes statusa. Abus vārtus guva Artūrs Karašausks.

Abu vienību pamatsastāvos pēc uzvarām iepriekšējās spēlēs izmaiņu bija ļoti maz. Rīdzinieku starta sastāvā atgriezās centra aizsargs Vitālijs Smirnovs un centra pussargs Oļegs Laizāns, kura kapteiņa apsējs šodien nokļuva pie Kaspara Gorkša, savukārt liepājniekiem Sadī Gejs no vienpadsmitnieka izstūma Romānu Mickeviču.

Tamaza Pertijas vadītie liepājnieki spēles sākumā ļāva mājiniekiem pietiekami brīvi iesākt pozicionālos uzbrukumus viņu aizsardzības zonā un gaidīja iespējas pretuzbrukumiem. Un arī sagaidīja – lai arī "Riga" spēlētāji diezgan kuplā skaitā paguva atgriezties aizsardzībā, epizodi izšķīra individuālā meistarība, Artūram Karašauskam ar rikošeta palīdzību iemetot bumbu tālajā vārtu stūrī (1:0) un gūstot ļoti līdzīgus vārtus kā pirms nedēļas pret "Mettu"/LU.

Puslaika otrajā pusē "Liepājai" jau piederēja izteikta iniciatīva, un 12 minūtes vēlāk Karašausks varēja izcelties vēl vienā pretuzbrukumā, tomēr blakus bija aizsargs, no vārtiem laicīgi izskrēja arī Vladislavs Kurakins un viesu uzbrucējs no asa leņķa spēcīgi sita pāri. Pārtraukumā "Riga" veica divas spēlētāju maiņas un labi iesāka otro puslaiku, bet 59. minūtē "Liepājai" bija jādubulto pārsvars. Labi kreisajā flangā izrāvās Karašausks, pēc kura asa centrējuma bumba no Vladislava Kurakina atleca vārtu priekšā, un Valērijs Afanasjevs no pāris metriem droša vārtu guvuma vietā pamanījās trāpīt pa stabu.

"Riga" turpināja daudz vairāk kontrolēt bumbu un uzbrukt pozicionāli, taču reālu vārtu gūšanas iespēju bija gaužām maz un liepājnieki trīs minūtes līdz pamatlaika beigām pilnībā izšķīra cīņas likteni. Vēl vienus meistarīgus vārtus guva Karašausks, kurš ielauzās laukuma vidū, tika garām arī Gorkšam un no soda laukuma pusapļa teicami trāpīja apakšējā stūrī (2:0). "Liepāja" svinēja otro uzvaru pēc kārtas un pārtrauca rīdzinieku piecu panākumu sēriju.