"Liepāja" gūst trīs vārtus mazākumā un sakauj "Uteni"

Atslēgvārdi fk liepāja | futbols

Otrdien Ziemas kausa spēlē futbolā "Liepājai" netraucēja palikšana mazākumā jau spēles sākumā un izdevās ar rezultātu 3:0 apspēlēt lietuviešu vienību "Utenis". Liepājnieku vārtos pēc viena mača pārtraukuma atgriezās Valentīns Raļkevičs, kārtējo reizi liekot domāt, ka tieši 25 gadus vecais ventspilnieks būs liepājnieku pamatvārtsargs jaunajā sezonā.

18. minūtē lietuviešu aizsargs asi pārkāpa noteikumus pret Eristavi un, gruzīnam nokrītot zemē, diezgan nemanāmi iespēra vēlreiz, uz ko Eristavi atbildēja ar klaju rupjību, sitot pretī pa kājām. Tas lika tiesnesim izvilkt sarkano kartīti un jau mača sākumā atstāt liepājniekus mazākumā. Tamazs Pertija nekavējās veikt izmaiņas virknējumā, un laukumā sūtīja Mickeviču, kurš nomainīja Jurkovski.

Drīz pēc tam pirmā iespēja tieši liepājniekiem, kad pēc sitiena no tālienes bumbu sev priekšā atsita "Utenis" vārtsargs Paukšte, taču pirmais pie atlēkušās bumbas vārtu priekšā bija lietuviešu aizsargs, novēršot briesmas pie saviem vārtiem. 30. minūtē Mickevičs saņēma bumbu labā situācijā soda laukumā, taču nespēja to kvalitatīvi apstrādāt, attālinājās no vārtiem un sitiens neizdevās. Nedaudz vēlāk Keitā no labās malas piespēlēja centrā pretī vārtiem esošajam Mickevičam, kurš gan sita nedaudz pāri.

35. minūtē gan beidzot liepājnieki izvirzījās vadībā, kad Strumija no labās malas, jau esot soda laukumā, piespēlēja pie vārtiem esošajam Mickevičam. Romāns gan atradās ar muguru pret vārtiem un pamanīja soda laukumā ieskrējušo Afanasjevu, kurš raidīja bumbu vārtos - 1:0. Pēc ielaistajiem vārtiem "Utenis" jūtami uzlaboja sniegumu, vairākas reizes izveidojot bīstamus uzbrukumus pie liepājnieku vārtiem, tomēr puslaiks noslēdzās bez rezultāta izmaiņām.

Otrajā puslaikā Pertija veica vairākas izmaiņas sastāvā, laukumā sūtot Dmitriju Hmizu un Dario Tomiču, nomainot Valēriju Afanasjevu un pirmajā puslaikā tikai uz maiņu nākušo Mickeviču. Jau 51. minūtē šī maiņa attaisnojās, jo "Liepāja" tika pie bīstamas standartsituācijas netālu no soda laukuma labajā malā - Ķigurs uzcēla bumbu un pie tālā vārtu staba nepiesegts to uztvēra Hmizs, nekavējoties raidīt bumbu vārtos - 2:0. 59. minūtē 18 gadus vecais "Utenis" kapteinis Luks Paukšte ielaida jau trešos vārtus, kad viņa vienaudzis Marks Kurtišs saņēma bumbu vārtu priekšā un pārspēja lietuviešu vārtsargu, gūstot savus otros vārtus turnīrā un liepājnieku trešos mačā - 3:0.

Uz pēdējo pusstundu laukumā Pertija sūtīja pieredzējušo Kristapu Grebi un Kristianu Torresu, kuram tā bija pirmā iznākšana laukumā liepājnieku rindās šajā starpsezonā. Spēle noslēdzās ar rezultātu 3:0 liepājnieku labā.

Abām komandām šī bija pēdējā spēle Ziemas kausā. Liepājnieki ar četrām uzvarām, vienu neizšķirtu un vienu zaudējumu ieņem otro vietu tabulā un, visticamāk, tajā arī paliks līdz beigām. "Utenis" Ziemas kausā aizvadīja divas spēles - viens neizšķirts un viens zaudējums.

Liepāja - Utenis 3:0 (1:0).

Vārti: Afanasjevs 35', Hmizs 51' Kurtišs 59'.

Noraidījumi: Eristavi 18'.

"Liepājas" pamatsastāvs: Raļkevičs, Ivanovs, Kļava, Osipovs, Keitā, Strumija, Afanasjevs, Jurkovskis, Ķigurs, Bočiašvili, Eristavi.

"Utenis" pamatsastāvs: Paukšte, Morozs, Zagursks, Tručinsks, K.Levšins, A.Levšins, Jerjomenko, Beņulis, Brūns, Matsunaga, Kugans.