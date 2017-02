"Liepāja" Kurzemes derbijā sakauj "Ventspili"

Atslēgvārdi fk liepāja | futbols

Latvijas futbola Virslīgas Ziemas kausa ceturtās nedēļas cīņā Elektrum Olimpiskajā centrā Rīgā "Liepāja" ar rezultātu 3:2 apspēlēja "Ventspili". Ventspilnieki bija izcīnījuši divas uzvaras divās Ziemas kausa spēlēs, bet liepājniekiem līdz šim bija aizvadītas jau trīs spēles - divām uzvarām pagājušajā nedēļā sekoja sakāve (1:4) pret Igaunijas trešo spēcīgāko vienību "Nomme Kalju".

Kurzemes derbijā Rīga rezultāts tika atklāts jau trešajā mača minūtē. Liepājnieki tika pie bīstamas standartsituācijas netālu no soda laukuma, Eristavi sistā bumba trāpīja pa vārtu stabu, bet pie atlēkušās bumbas pirmais bija Ivanovs, kurš no divu metru attāluma raidīja bumbu vārtos - 1:0 Liepājas komandas labā.

Bumbu vairāk kontrolēja liepājnieki, bet "Ventspils" atbildēja ar asiem pretuzbrukumiem. Labākā iespēja ventspilniekam Rečickim, kurš no 15 metru attāluma uzsita virsū vārtsargam. 37. minūtē liepājnieki negaidīti guva otros vārtus - bumba veiksmīgi atleca pie Afanasjeva, kurš no tuvas distances spēcīgi sita un panāca 2:0.

Neilgi pēc spēles atsākšanās laba iespēja bija Aleksejevam, kurš garām vārtiem raidīja tālšāvienu. Drīz gan liepājnieki tik un tā guva trešos vārtus. 57. minūtē soda laukumā ļoti tehniski nospēlēja Ķigurs, izveidojot momentu Afanasjevam, kurš gan uzsita virsū uz maiņu nākušajam "Ventspils" vārtsargam Baturinam. Uzbrukums gan turpinājās, Baturins glāba savu komandu pēc Eritsavi sitiena, taču sekoja vēl trešais uzbrukuma vilnis - pēc centrējuma aptuveni metra augstumā Igors Savčenkovs raidīja bumbu savos vārtos - 3:0 "Liepājas" labā.

Liepājnieki nebija tālu arī no ceturto vārtu gūšanas, kad 79. minūtē pēc lieliska Kristapa Grebja centrējuma Romāns Mickevičs nespēja trāpīt vārtu rāmī. Izskaņā gan ventspilniekiem izdevās gūt ne tikai vienus, bet pat divus vārtus. 90. minūtē vispirms Aleksejevs izgāja viens pret vienu un noslēdza uzbrukumu rezultatīvi, bet mirkli vēlāk Matvejevs no dažu metru attāluma panāca jau 2:3. Tiesa, kam vairāk laika nepalika, līdz ar to "Liepāja" svinēja uzvaru.

Nākamajā nedēļā "Liepāja" Ziemas kausā spēlēs pret Igaunijas čempioni Tallinas "Infonet", savukārt "Ventspils" šodien aizvadīja savu pēdējo cīņu šī gada turnīrā.

Ventspils - Liepāja 2:3 (0:2).

Vārti: Aleksejevs 90', Matvejevs 90' - Ivanovs 3'. Afanasjevs 37', Savčenkovs (s.v.) 57'.

"Ventspils" pamatsastāvs: Uvarenko, Solomatovs, Obuobi, Žuļevs, Rugins, Pauļus, Alfa, Rečickis, Tīdenbergs, Aleksejevs.

"Liepājas" pamatsastāvs: Raļkevičs, Kļava, Ivanovs, Keitā, Osipovs, Strumija, Hmizs, Jurkovskis, Ķigurs, Afanasjevs, Eristavi.