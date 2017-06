''Liepāja/Mogo'' mazākumā notur neizšķirtu

Atslēgvārdi fk liepāja/mogo | futbols

Slokas stadionā Jūrmalā ''Synottip'' Virslīgas ietvaros 13. kārtas mačā spēkiem mērojās Jūrmalas ''Spartaks'' un FK ''Liepāja/Mogo''. Pašā spēles sākumā zaudējuši komiskus vārtus, jūrmalnieki atspēlējās, taču spēles turpinājumā sev piederošo pārsvaru nespēja realizēt gūtos vārtos, līdz ar to spēle noslēdzās neizšķirti - 1:1.

''Spartaka'' rindās rezervē tika atstāts komandas kapteinis Edgars Gauračs, kura vietu starta vienpadsmitniekā pirmo reizi šosezon ieņēma Klāvs Bāliņš. Savukārt ''Liepājas'' sastāvā nopietnu iztrūkumu nebija. Jau no paša spēles sākuma aktīvi uzbrukumā devās ''Liepāja'', pamazām pārņemot pārsvaru bumbas kontrolē. Taču pirmais vārtu guvums radās praktiski ne no kā - pa labo malu lielā ātrumā uz priekšu lauzās Valērijs Afanasjevs, veica centrējumu pie vārtu tālā staba esošajam Karašauskam, taču rupji kļūdījās viņu sedzošais Ingus Šlampe, kurš, cenšoties situāciju neitralizēt, skaisti ar ceļgalu ieraidīja bumbu tuvajā savu vārtu stūrī - 1:0 liepājnieku labā.

Uzreiz pēc kuriozi zaudētajiem vārtiem aktivizējās ''Spartaks'', vairāk pieturot bumbu laukuma vidusdaļā, taču neizdevās tikt tuvāk Valentīna Raļkeviča sargātajiem vārtiem. 13. minūtē izrāvienu veica Edgars Vardanjans, taču tika apturēts ar pārkāpumu. Standartsituāciju no aptuveni 20 metru attāluma izpildīja Kazačoks, taču pēc pussarga sitiena bumba lidoja pāri vārtiem. Nedaudz vēlāk pēc teicamas saspēles ar Toresu un Afanasjevu soda laukumā ielauzās Karašausks, taču viņa piespēle nesasniedza pie tālā vārtu staba dežurējošo Jāni Ikaunieku.

Jūrmalnieki diezgan maz izmantoja centrējumus, un vairāk uzbrukumus veidoja caur kreiso malu, kur darbojās rezultatīvais Jevgeņijs Kozlovs. 22. minūtē gan Kozlovs veica centrējumu ar kreiso kāju, soda laukumā kritienā ar galvu bumbu vārtu virzienā raidīja Kazačoks, Raļkevičs bumbu centās tvert, tomēr uz brīdi izlaida to no rokām, ar ko pietika, lai Vladislavs Kozlovs pieskrietu un iebakstītu bumbu vārtos - 1:1.

Nedaudz vēlāk viduszonā kļūdījās Vardanjans, bumba nonāca pie Karašauska, kurš centās izrauties viens pret Jevgeņiju Nerugalu, taču Artūram paspēja patraucēt Jūrmalas aizsargs Elvis Stuglis, neitralizējot situāciju. Spēle bija izlīdzinājusies, tomēr pie nākamās iespējas tika ''Liepāja/Mogo''. Karašauska ierāvienu pēc Toresa piespēles apturēja tiesnesis, fiksējot aizmuguri. 38. minūtē pēc lieliskas sieniņas ar Toresu Artūrs ierāvās soda laukumā vēlreiz un krita pēc kontakta ar Šlampi, bet mača galvenais tiesnesis Aleksandrs Golubevs pārkāpumu nefiksēja.

Nozīmīgs spēles pavērsiens notika brīdi vēlāk, kad nevajadzīgā situācijā, divcīņā ar Jevgeņiju Kozlovu pretiniekam rupju sitienu ar elkoni pa seju izdarīja Kristians Toress, tiekot pie pamatotas sarkanās kartītes, atstājot savu komandu mazākumā. Pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē divreiz ar potenciāli ļoti bīstamiem pretuzbrukumiem apmainījās abas komandas, taču tehniskais brāķis piespēlēs tos izbojāja.

Otro puslaiku ar vētrainu uzbrukumu uzsāka Liepāja. Ticis pretinieku soda laukumā trīs spēlētāju ielenkumā bumbu pieturēt centās Karašausks, atrada ar piespēli Ikaunieku, kurš bumbu atkal atdeva Karašauskam. Uzbrucējs atkal pēc kontakta ar pretinieku krita, taču arī šoreiz Golubevs nesaskatīja pārkāpumu. Savukārt pirmo maiņu jau pēc pirmā puslaika pārtraukuma savas komandas rindās veica Mareks Zubs, Bāliņa vietā laukumā sūtot Dmitriju Platonovu.

Teicamu uzbrukumu mača 54. minūtē izspēlēja ''Spartaks'', kad saspēlējās Kazačoks ar Jevgeņiju Kozlovu, Kozlovs bumbu pāradresēja soda laukumā ieskrējušajam Vardanjanam, kurš tika nogāzts, bet arī tad tiesneša svilpe klusēja. Pēc tam pirmo maiņu veica arī Tamazs Pertija, Afanasjevu nomainot pret Kristapu Grebi. Bumbas kontrolē likumsakarīgs pārsvars piederēja ''Spartakam'', jo liepājnieki spēlēja mazākumā. Taču Tamaza Pertijas padotie aizsardzībā spēlēja cieši, neļaujot pretinieku ātrajiem malējiem uzbrucējiem izrauties.

Nesen laukumā nākušais Grebis uzreiz bija ļoti pamanāms, tiesa, ne tajā pozitīvākajā ziņā, tiekot pie diviem pārkāpumiem un brīdinājuma. Pēc dzeltenās kartītes sekoja standartsituācija, Kazačoka centrējums sasniedza Pušņakovu, tomēr bumba tā arī līdz vārtiem nenonāca. 66. minūtē laukumā nāca ''Spartaka'' kapteinis Edgars Gauračs, nomainot vārtus guvušo Vladislavu Kozlovu.

Izcila vārtu gūšanas iespēja 75. minūtē bija mājniekiem. Pa kreiso malu uz priekšu lauzās Pušņakovs, veica centrējumu soda laukumā, kur viens pats atstāts tika Platonovs. Baltkrievs sita ar galvu, taču viņa tautietis Raļkevičs glāba liepājniekus, skaisti izvelkot bumbu no vārtiem. Atsistajai bumbai pakaļ metās Gauračs un Tomičs, taču Liepājas aizsargs neļāva jūrmalnieku uzbrucējam tikt pie spēles instrumenta. Abu spēlētāju sadursmē Tomičs bija nedaudz cietis, un horvāta vietā Pertija laukumā sūtīja Raivi Jurkovski.

Uzreiz pēc šīs epizodes vēl viena lieliska iespēja izvirzīties vadībā bija mājniekiem, taču Habeloks soda laukumā sita pa lēkājošu bumbu, raidot to pāri vārtiem. 81. minūtē nomainīts tika arī Karašausks, kura vietā laukumā devās Giorgi Eristavi. ''Liepāja/Mogo'' futbolisti tika pamatīgi iespiesti savā zonā, taču jūrmalnieki neizmantoja iespējas. Kompensācijas laika pirmajā minūtē vētrainu uzbrukumu izveidoja mājnieki, no labās malas centrēja Platonovs, bet bumbu no soda laukuma slaidā lēcienā ar galvu izsita Keita. Tā nonāca pie Vardanjana, kurš, bumbu neapturot, sita virsū Raļkevičam. Tas šajā spēlē līdz ar to arī bija viss, mačam noslēdzoties neizšķirti - 1:1.

FK ''Spartaks'' - FK ''Liepāja/Mogo'' 1:1 (1:1, 0:0).

Vārti: V. Kozlovs 22` - Šlampe 5`(s.v.).

Brīdinājumi: Pušņakovs 30`, Šlampe 49` - Strumija 50`, Grebis 63`.

Noraidījumi: Toress 41`.

Spartaks: Nerugals, Šlampe, Stuglis, Šimunovičs, Pušņakovs, Vardanjans, Habeloks, Kazačoks, Bāliņš (Platonovs 46`), J. Kozlovs, V. Kozlovs (Gauračs 66`).

Liepāja: Raļkevičs, Kļava, Gejs, Tomkovičs, Tomičs (Jurkovskis 77`), Strumija, Toress, Keita, Afanasjevs (Grebis 55`), Karašausks (Eristavi 81`), Ikaunieks.

Galvenais tiesnesis: Aleksandrs Golubevs.