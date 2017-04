Atslēgvārdi fk liepāja | futbols | virslīga

Grūtu uzvaru "SynotTip" Virslīgas ietvaros izcīnīja Jūrmalas "Spartaks", kas izbraukumā sakāva ''Liepāju''/''Mogo''. Ar diviem vārtiem izcēlās Vladislavs Kozlovs, kamēr pašās spēles beigās Jevgēņijs Kozlovs pretuzbrukumā guva trešos. Vienīgos mājiniekiem iesita Kristaps Grebis.

Pēdējo divu gadu čempionu duelī pašreizējā titula turētājs Jūrmalas "Spartaks" ieradās Liepājā ar tikai vienu uzvaru pēdējās desmit savstarpējās spēlēs pret "Liepāju"/"Mogo", protams, vēloties to mainīt. Ieskaitot Latvijas kausa ceturtdaļfinālu, mājinieki nebija uzvarējuši jau trīs spēles, kamēr "Spartaks" pirms neveiksmes pret ''Riga'' (0:2) nebija zaudējis piecās spēlēs pēc kārtas.

Jau no mača sākumā varēja vērot salīdzinoši uzbrūkošu spēli no abām komandās, iespējas bija redzamas abos laukuma galos, nevienai komandai nespējot pārņemt spēles kontroli, tādējādi fani varēja vērot spraigu cīņu. Pirmo bīstamo situāciju radīja Artūrs Karašausks, centrējot Kristapam Grebim, kurš no labas pozīcijas ar galvu sita garām vārtiem. Minūtes vēlāk lieliska piespēle tika izdarīta Karašauskam, kurš gan bumbu veiksmīgi neapstrādāja un vārtsargs to uzņēma bez problēmām.

Spēlei turpinoties saspringtai 26. minūtē viesu uzbrucējs Artjems Habeloks ieskrēja pretinieku soda laukumā, apspēlējot vairākus aizsargus, viņš sita pāri vārtsargam no asa leņķa. Bumbu uzņēma Vladislavs Kozlovs, kurš ar galvu sita mērķī – 1:0. Viņam mirkli vēlāk bija iespēja atzīmēties vēlreiz, sākumā pa vārtu stabu trāpīja komandas biedrs Edgars Gauračs, kamēr atlēkušo bumbu Kozlovs no pāris metru attāluma sita pāri ''Liepājas'' tukšajiem vārtiem.

Nedaudz vēlāk Artūrs Karašausks izdarīja bīstamu, bet neveiksmīgu sitienu pa ''Spartaka'' vārtiem, kamēr uzreiz pēc tam centrējums pretinieku soda laukumā Grebim nonāca precīzi, kurš ar galvu līdzīgi Kozlovam sita vārtos – 1:1. ''Liepājai'' bija arī iespēja izvirzīties vadībā, kad Grebis ar bumbu bīstami ielēca pretinieku vārtsargā Jevgēņijā Ņerugalā, sodam diskutabli netiekot svilptam. Bumba atlēca tieši priekšā Leonilam Strumija, kurš sita pāri tukšajiem vārtiem.

Otrais puslaiks sākās ar krietni piesardzīgāku futbolu kā sākumā, abas komandas nevēlējās riskēt. Grebis varēja gūt savus otros vārtus, kad pēc stūra sitiena ar galvu bīstami sita, bet bumba tīklu nesasniedza un tika izsista no ''Spartaka'' soda laukuma. Drīz pēc tam jau viesu kapteinis Gauračs varēja atzīmēties, kad sita no burzmas vārtu priekšā, trieciens gan tika bloķēts. Abas komandas turpināja apmainīties iespējām, kad Karaušausks izskrēja uz vārtiem un no sarežģīta leņķa trāpīja pa tālo vārtu stabu.

69. minūtē tālsitienu no vairāk kā 20 metru attāluma izvēlējās veikt Vladislavs Kozlovs, tas izrādījās ārkārtīgi precīzs un lidoja iekšā vārtos, viņam otrreiz izvirzot ''Spartaku'' vadībā šajā spēlē - 2:1. Karašausks gan varēja rezultātu izlīdzināt, bet spēcīgs Latvijas izlases uzbrucēja sitiens tika bloķēts, liepājniekiem apgalvojot, ka šajā epizodē tika izmantota roka. Mājinieki turpināja aktīvi uzbrukt, bet ''Spartaka'' aizsardzība bija nepārspējama. Kompensācijas minūtēs Jevgēņijs Kozlovs nodemonstrēja lielu ātrumu un izskrēja straujā pretuzbrukumā, kuru nobeidza ar vārtiem - 3:1, un spēle bija galā.