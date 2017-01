Atslēgvārdi fk liepāja | futbols | ziemas kauss

"SynotTip" Latvijas futbola virslīgas komanda "Liepāja" ceturtdien tradicionālās Ziemas kausa izcīņas spēlē ar 6:0 (3:0) viesos sagrāva Lietuvas vicečempiones "Trakai" dublieru komandu.

Liepājnieku rindās četrus no sešiem vārtiem guva divi spēlētāji, kas Latvijā ieradušies uz pārbaudi, turklāt viens no viņiem savā kontā ierakstīja "hat-trick". Tikmēr no vietējiem spēlētājiem precīzi bija Artjoms Osipovs un Marks Kurtišs.

Tiesa, "Trakai" ar citu sastāvu patlaban piedalās pārbaudes turnīrā Brestā, kur ceturtdien nospēlēja 1:1 ar Latvijas bronzas medaļas laureāti "Ventspili", līdz ar to "Liepājas" komandai pretī stājās Lietuvas vicečempiones dublieru sastāvs.

Nākamo Ziemas kausa spēli liepājnieki aizvadīs otrdien, kad viesosies pie Igaunijas komandas Nemmes "Kalju".

Ziemas kausa pirmajā spēlē "Liepāja" ar 2:0 uzvarēja pērnās sezonas "komanda.lv" pirmās līgas čempioni "Babīti".