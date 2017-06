Viens solis līdz 100. spēlei

Atslēgvārdi fk liepāja/mogo | futbols

Svētdien futbola klubs "Liepāja/Mogo" ar spēli pret savu principiālāko pretinieku FK "Ventspils" aizvadīs savu simto maču Latvijas futbola virslīgā. Liepājnieki ir uzvarējuši 54 no saviem līdzšinējiem 99 mačiem.

Virslīgas pirmo spēli tobrīd vēl vienkārši "Liepāja" aizvadīja 2014. gada 21. martā, kad savā laukumā ar 2:1 pārspēja "Mettu/Latvijas Universitāti". Arī turpinājums liepājniekiem bija itin solīds – sezona sākta ar trim nezaudētām spēlēm, un kluba pastāvēšanas pirmajā sezonā bija arī sešu uzvaru sērija. Vēlāk iestājās arī četru sauso zaudējumu periods, un bija nogrieznis, kurā panākumi mijās ar neveiksmēm, bet šo krīzi "Liepāja" pārvarēja. Jau 2014. gadā sākās un nākamajā sezonā turpinājās 15 nezaudētu maču sērija, bet 2015. gada zelta sezonā "Liepāja" virslīgā zaudēja tikai divas reizes.

Saraustītāka bija 2016. gada virslīga, un arī šajā sezonā zaudējumu ir tā dēvētajam čempionu grafikam pārāk daudz, tomēr iepriekšējo sezonu čempionu izcīnīšanas formulas šogad, visticamāk, nedarbosies, jo klubi ir spēkos līdzvērtīgāki, ko apliecina kopvērtējuma tabula.

Rēķinot liepājnieku aizvadītās spēles, ir jāpiemin Latvijas futbola realitāte, proti, nenotikušie un anulētie mači, kas ietekmē kopējo spēļu skaitu. Kluba pastāvēšanas pirmajā sezonā nenotika "Liepājas" spēle pret "Skonto", jo Rīgas kluba spēlētāji, protestējot pret ieilgušajām finansiālajām problēmām, neieradās uz cīņu Liepājā, tomēr liepājnieki nopelnīja trīs punktus par tehnisko uzvaru. Savukārt 2015. gadā "Liepāja" izbraukumā ar 2:0 pārspēja "Gulbeni", bet šīs spēles rezultātu LFF vēlāk anulēja, jo gulbeniešus izslēdza no čempionāta. Pirmais no šiem diviem mačiem statistikā nav ņemts vērā, jo komanda laukumā devās, lai trenētos, nevis spēlētu, bet otrais mačs ir ieskaitīts statistikā, jo komanda aizvadīja pilnvērtīgu cīņu.

Visās četrās sezonās FK "Liepāja" rindās ir spēlējuši tikai seši futbolisti, no kuriem visvairāk spēļu (88 no 99) – ir Latvijas argentīnietim Kristiānam Torresam, no kura tikai par diviem mačiem (86) atpaliek Valērijs Afanasjevs. Līderu duets ir visai tālu atrāvies no trešajā pozīcijā esošā Kristapa Grebja, kurš ir piedalījies 72 spēlēs. Toties Kristaps ar 24 vārtiem ir rezultatīvākais no pašreizējiem Liepājas kluba spēlētājiem, kā arī otrs visu laiku rezultatīvākais šīs organizācijas futbolists virslīgā aiz Dāvja Ikaunieka, kura rēķinā ir 26 goli.

Vēl visās četrās sezonās ir piedalījušies Krišs Kārkliņš, Deniss Ivanovs un Dmitrijs Hmizs. Tiesa, komandas kapteinis Ivanovs pirmajās divās aizvadīja pa pusei sezonas, atgriežoties Latvijā no ārzemju klubiem, bet Hmizs 2014. gada sezonas vidū atgriezās Liepājā pēc "Spartakā" pavadītas pussezonas.

Kopumā "Liepājas" sastāvā vismaz vienā virslīgas spēlē laukumā ir devies 61 futbolists. Aizvadīto spēļu skaita ranga pirmajā desmitniekā ir arī trīs klubā vairs nespēlējoši futbolisti – Toms Gucs (šogad – "Grobiņa", 70 spēles/5 vārti), Dāvis Ikaunieks ("Vysočina", 68/26), Endijs Šlampe ("RFS", 58/0).

FK "LIEPĀJA/MOGO" VIRSLĪGAS SPĒLES

2014. 2015. 2016. 2017. Kopā Spēles 35 * 25 ** 28 11 99 Uzvaras 20 * 16 ** 12 6 54 Neizšķirti 3 7 6 1 17 Zaudējumi 12 2 10 4 28 Vārti 69:45 50:23 38:31 17:12 174:111 Punkti 63 55 42 19 179

* Nav ierēķināta nenotikusī spēle pret "Skonto", par ko "Liepāja" saņēma tehnisko uzvaru.

** Ir ierēķināta notikusī spēle pret "Gulbeni", ko "Liepāja" uzvarēja, bet rezultātu vēlāk anulēja.

VISĀS SEZONĀS "LIEPĀJAS" SASTĀVĀ SPĒLĒJUŠIE