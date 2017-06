Hokeja virslīgu paplašinās

Atslēgvārdi hokejs | hokeja virslīga

Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viesturs Koziols ir atklājis, ka Latvijas virslīgas jaunajā sezonā atkal ir paredzēta citu Baltijas valstu klubu līdzdalība, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Federācijas amatpersona ir pavēstījis, ka nākamajā sezonā Latvijas hokeja virslīgā, visticamāk, spēlēs gan Lietuvas, gan Igaunijas komandas, vēsta LETA, atsaucoties uz V. Koziola interviju portālam "TVnet".

Virslīgas sešas dalībnieces jau esot zināmas, bet pārrunas notiekot gan ar igauņu, gan lietuviešu klubiem. "Igauņi, visticamāk, piekritīs, un Latvijas čempionātā spēlēs Igaunijas izlases bāzes komanda, savukārt Lietuvu, visticamāk, pārstāvēs komanda no Elektrēniem," stāsta LHF ģenerālsekretārs.

Elektrēnu "Enerģija" savulaik jau bija regulāra Latvijas virslīgas dalībniece, bet Igauniju 2007./2008. gada sezonā pārstāvēja Tartu "Big Diamonds".

Nākamsezon tiks saglabāta arī Baltijas kausa izcīņa, kurā piedalīsies Latvijas virslīgas izlase, kā arī Igaunijas un Lietuvas valstsvienības.

Latvijas Hokeja federācija vēsta, ka no nākamās sezonas arī Latvijas bērnu un jaunatnes čempionātam būs jauna sistēma. Tās pamatā būs darbs ar bērnu hokeju, kas vērsts ne tikai uz jauno meistaru tehnikas prasmēm un komandu rezultātiem, bet arī uz fizisko sagatavotību.

"Lai veicinātu tieši bērnu fizisko sagatavotību, no nākamās sezonas jaunajiem hokejistiem līdz 14 gadu vecumam sezonas kopvērtējuma rezultāts sastāvēs no trim daļām – čempionāta spēļu rezultātiem, fiziskās sagatavotības testu rezultātiem un meistarības testu rezultātiem," stāstīja Koziols, atklājot, ka divreiz sezonā testos būs jāpiedalās visiem pieteikumā iekļautajiem spēlētājiem.

Tāpat bērnu un jaunatnes hokeja čempionātā stāsies spēkā jaunie spēlētāju pārejas noteikumi, kas galvenokārt ir ieviesti, lai apturētu lielo spēlētāju komandu maiņu. "Šis solis ilgtermiņā palīdzēs veidot stiprus vietējos klubus ar bagātu vēsturi," teikts LHF paziņojumā.

"Šie jaunie noteikumi palīdzēs attīstīt Latvijas hokeja sistēmu. Lai klubi varētu attīstīties, šīm komandām ir jāveido savas hokeja piramīdas. Mēs no savas puses vēlamies pasargāt klubus no nevajadzīgām spēlētāju staigāšanām. Nevajadzētu būt tā, ka jaunie hokejisti sezonas laikā var staigāt no vienas komandas uz otru. Tas kaitē hokeja piramīdas veidošanai. Tādēļ viens no veidiem, kā ar to cīnīties, ir iedibināt spēlētāju pāreju maksas, kuru kompensācijas tiks novirzītas šiem klubiem," skaidro Viesturs Koziols.

Spēlētāju pāreja LHF turnīros 2017. gada sezonā paredzēta no 1. jūnija līdz 1. augustam, bet sākot ar 2018. gada sezonu – no 15. maija līdz 15. jūlijam. Spēlētājiem līdz 11 gadu vecumam pārejas maksa ir paredzēta 300 eiro, bet 12 – 18 gadu veciem spēlētājiem – 500 eiro.