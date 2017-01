Sešdesmit minūtes degoša laukuma

"Patīkami satikt visus kopā un vērot spēli. Bērni izauguši! Prieks par viņiem," Maksims Bogdanovs (otrais no kreisās) saka par tikšanos ar saviem audzēkņiem Gvido Jansonu (pirmais no kreisās), Rūdolfu Balceru un Maksimu Ponomarenko.

Atslēgvārdi hokejs | latvijas izlase

Decembra nogalē un janvāra sākumā Monreālas un Toronto pilsētās Kanādā norisinājās U20 vecuma grupas pasaules hokeja čempionāts. Latvijas izlases sastāvā bija iekļauti Liepājas hokeja trenera Maksima Bogdanova trīs audzēkņi Rūdolfs Balcers, Gvido Jansons un Maksims Ponomarenko, kuru sniegumu viņu bijušais treneris bija devies vērot klātienē.

"Braucu apvienot patīkamo ar lietderīgo – atpūtu ar čempionātu. Ne katru dienu tas izdodas. Redzēju visu, kas notiek hokeja laukumos. To nevar izstāstīt, tas ir jāredz," stāsta Maksims.

Viņš ir gan vērojis pasaules hokeja čempionāta vadošo divīziju spēles, gan arī tiesājis pirmās divīzijas mačus, bet kaut kas tāds kā Kanādā notikušajā junioru pasaules čempionāta elites turnīrā neesot novērojams nekur – ir pārliecināts liepājnieks.

Kas tad Kanādā bija tik īpašs, varbūt atmosfēra? Arī tā, tomēr spēcīgākais iespaids ir tieši par laukumā notiekošo: "Jaunajiem hokejistiem tas ir pēdējais čempionāts, kur viņi sevi apliecina pirms lielā, pieaugušo hokeja. Tur notiek tādas kaujas, kā nekur, pat ne top divīzijās. Augstākajās divīzijās visi spēlētāji jau ir pieauguši, ir profesionāli sportisti un savā ziņā jau mierīgi. Savukārt U20 čempionātā hokejistiem vēl piemīt tāds pēdējais junioru niknums, kas izpaužas teju katru sekundi. Sešdesmit minūtes laukums deg," turnīru tēlaini raksturo M. Bogdanovs.

Savukārt līdzjutēji ar savu atbalstu šim ugunskuram vēl pielejot klāt degšķidrumu: "Viņi to labi prot. Neatkarīgi no tā, kas spēlē, neatkarīgi no tā – ir mājinieki laukumā vai nav mājinieku laukumā. Viņi nāk uz spēlēm, tā ir tāda tradīcija. Nāk ar ģimenēm. Satiec halles gaitenī ģimeni, viņi redz, ka esam no Latvijas, un saka: "O, Latvija! Mēs ar dēlu būsim par jums, bet sieva ar meitu – par Somiju." Cilvēki vienkārši atnāk brīvdienā pavadīt laiku."

Viena lieta, ka Kanādā tiešām mīl hokeju, bet otra, ka tur prot pārdot hokeju – atmiņās par hokeja dzimteni turpina dalīties Maksims. "Tur hokeja spēļu laikā un pirms tām ir, ko darīt. Jau pusotru stundu pirms spēlēm tevi sāk izklaidēt. Dažādi metienu konkursi, galda spēles, fotografēšanās, erudīcijas spēles, kurās var laimēt biļetes uz nākamajām spēlēm. Un, protams, ēdiens un alus, kas tur, Ziemeļamerikā, arī ir sporta tradīcija," smaidot pauž liepājnieks.

To, kas attiecas uz turnīra sportisko pusi, bet it sevišķi uz Latvijas izlases sasniegto rezultātu, proti, uz izkrišanu no elites divīzijas, Maksims nevēlas komentēt, sakot, ka to lai vērtē tie, kam tas ir jādara. Liepājas Sporta spēļu skolas treneris uzskata, ka šoreiz Latvijas izlasei bija nokomplektēts pēdējo gadu labākais sastāvs.

Protams, M. Bogdanovs turnīra laikā saticis arī savus bijušos audzēkņus, kas ir ļoti izauguši. Patiesībā jau ar Liepājas hokeja audzēkņiem izdodas satikties visai regulāri, jo puiši katru vasaru viesojas Liepājā, bet šoreiz ir izdevies ne tikai spēļu translācijas pavērot, kā katram veicas klubos, bet redzēt puišu sniegumu klātienē.

No Liepājas visi trīs Maksima audzēkņi Balcers, Jansons un Ponomarenko aizbrauca vienā laikā. G. Jansons uzreiz devās uz ASV, bet R. Balcers ar M. Ponomarenko uz Norvēģiju, kur joprojām spēlē Maksims, bet Rūdolfs šosezon ir pārcēlies uz Ziemeļameriku, lai gan viņam itin labi klājās Norvēģijas čempionātā, turklāt liepājnieks spēlēja arī hokeja Čempionu līgā. "Jā, viņam Norvēģijā labi gāja," par R. Balcera karjeru saka M. Bogdanovs, pieļaujot – ja hokejistam ir saglabājušās labas attiecības ar "Oilers", tad droši vien bija vērts aizbraukt izmēģināt spēkus Ziemeļamerikas hokejā, lai gan tas ir garākais ceļš uz hokeja virsotnēm. "Tur pārsvarā ir jāiziet cauri visām līgām – koledžu, universitāšu, junioru, Kvebekas. Tas nav tik viegli, caur Eiropu ceļš var būt īsāks."

Jautāts par šī spēlētāju trio izredzēm pieaugušo hokejā, viņu kādreizējais treneris atbild, ka, viņaprāt, tās ir visai labas. Savukārt pēc Latvijas U20 izlases visu spēļu noskatīšanās Maksims norāda, ka šis brauciens ir ļāvis atsvaidzināt galvu un devis vielu citādāk domāt par hokeju. "Jāturpina strādāt un jāaudzina nākamie spēlētāji šim līmenim," nobeigumā pauž M. Bogdanovs.