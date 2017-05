Atslēgvārdi pauls jonass | motosports

Kalvenes motosportists Pauls Jonass veselības stāvokļa dēļ nepiedalījās Latvijas čempionāta posmā Aizputē. Šonedēļ Ķegumā notiekošajā pasaules čempionāta posmā gan viss būs citādāk, un, lai arī kalvenietis kā allaž domā par līdzjutēju klātbūtni, viņš saka, ka primārais "Zelta zirga" mototrasē būs braukt ar maksimālu koncentrēšanos.

– Tava nebraukšana Aizputē bija saistīta ar kādām aktuālām veselības problēmām vai ar dubļaino trasi?

– Biju apslimis, un dakteris aizliedza piedalīties sacensībās, lai es Ķegumā varētu startēt ar simtprocentīgu gatavību. Atgriežoties Latvijā, es nedaudz saaukstējos – biju saķēris iesnas, sāpēja kakls. Tāpēc nesanāca piedalīties, kaut arī es ļoti gribēju. Trase? Tā nebija tik traka. Domāju, ka tā bija ļoti laba. Varbūt pirmajā braucienā bija mazliet dubļi, bet uz otro braucienu tā jau bija ļoti labā stāvoklī.

– Toties varēji vairāk laika veltīt līdzjutējiem.

– Jā, bija liels prieks satikt līdzjutējus. Diemžēl nesanāca startēt, jāatvainojas, ka nespēju parādīt savu sniegumu trasē, bet bija prieks satikt fanus, aprunāties ar viņiem, sniegt autogrāfus. Jācer, ka Ķegumā līdzjutēju būs vēl vairāk, ka trases malās būs daudz Latvijas karogu. Tas tiešām dod ekstra motivāciju, lai varētu cīnīties un braukt vēl ātrāk.

– Kāda ir "Zelta zirga" trase?

– Ķeguma trase ir ļoti grūta. Tā ir ļoti ātra, tur izsitas interesantas bedres, kas ķermenim ir ārkārtīgi grūtas. Fiziski trase ir ļoti smaga, es pat teiktu, ka viena no smagākajām pasaules čempionāta kalendārā, bet man patīk fiziski smagas un nedaudz smilšainas trases. Domāju, ka tā man ir parocīga trase, ceru šajā nedēļas nogalē sasniegt pēc iespējas labāku rezultātu.

– Kādas ir braukšanas nianses šādā trasē?

– Ir jābūt maksimāli uzmanīgam, visu laiku ir jākoncentrējas, jābūt simtprocentīgam fokusam uz braukšanu, jo ir viegli kļūdīties. Ir viegli pārforsēt, tāpēc nevar braukt uz 110 procentiem, lai nekļūdītos un nekristu. Tur ir jābrauc ar nelielu rezervi.

– Pasaules čempionāta kopvērtējumā jūs divatā ar Džeremiju Sīveru nedaudz bēgat prom no konkurentiem, bet cik bīstami ir pārējie braucēji?

– Jā, mēs kopvērtējumā esam nedaudz pamukuši no pārējiem, bet katrās sacensībās kāds no braucējiem var "izsprāgt" un parādīt ļoti labu rezultātu. Es teiktu, ka ir kādi desmit sportisti, kas var uzvarēt kādā no braucieniem, tā ka konkurence ir diezgan liela.

– Tomēr izskatās, ka galvenais konkurents tev ir Džeremijs. Kādas ir viņa stiprās puses?

– Viņš nāk no Šveices un ir ļoti labs cietajās trasēs, bet es necenšos skatīties uz viņu vai citiem konkurentiem. Cenšos koncentrēties uz sevi, strādāju ar sevi. Ja nobraukšu uz 100 procentiem, ja parādīšu savu labāko sniegumu un pats būšu apmierināts ar savu braucienu, kaut arī neuzvarēšu, būšu gandarīts.