Tāda tā mūsu @liepajalv #Liepāja #vējrade #saulriets #vējš #Pludmale #liepajaspludmale #Liepaja #windserfing #vejrade #sunset #nikon #NikonPhotography #iamphotographer #Photographer #EdgarsFoto #thisislatvia #awesomeearth #meetLiepaja #EsMiluLiepaju

A post shared by Edgars Pohevics (@edgarsfoto) on Jun 12, 2017 at 10:47pm PDT