Šodien 1941.g. deportācijas upuru piemiņas diena! MūžīgaPiemiņaGenocīdaUpuriem Izsūtīto cilvēku vienīgais noziegums bija viņu izcelšanās, amats vai īpašums #14jūnijs #Deportācijas #Genocīds #PiemiņasDiena

A post shared by Pāvels Jurs (@pavelsjurs) on Jun 13, 2017 at 10:33pm PDT