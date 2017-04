Laimē dāvanu mammai vai arī sev!

Pavisam drīz būs klāt mīļākie un sirsnīgākie pavasara svētki - Māmiņdiena!



TN ”Kurzeme” aicina no 29. aprīlīļa līdz 13. maijam bērnus iesniegt savus zīmējumus konkursā ar devīzi ”Dāvana manai mammai!”.

Konkursā var piedalīties pirmsskolas vecuma bērni un 1.-5. klases skolēni un atbilstoši konkursa tēmai zīmējumā attēlot dāvanu, kuru vēlētos pasniegt savai mammai no TN "Kurzeme" veikaliem.

No visiem konkursa dalībniekiem tiks izlozēti 3, kuru māmiņas dāvanā saņems kādu no trim TN "Kurzeme" dāvanu kartēm 50 EUR vērtībā, un 10 mazie mākslinieki, kuri saņems dāvanu karti no kartingu halles "Blue Shock Race".

Uzmanību!

- Zīmējuma formāts – A3, var būt izpildīts jebkurā tehnikā, izņemot datortehniku

- Darbi jāiesniedz TN „Kurzeme” Informācijas centrā līdz 13. maijam

- Darba otrā pusē jānorāda darba autora vārds, vecums, kā arī māmiņas vārds un telefona numurs

- Laimētāji tiks noteikti 14. maijā un informācija tiks publicēta mājas lapā www.tnkurzeme.lv

