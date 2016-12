Atslēgvārdi kad motori rūc

Esiet sveicināti, raidījuma “Kad motori rūc” skatītāji! Gads izskan un līdz ar to klāt šā gada pēdējais raidījums. Pārliecināsimies par to, cik svarīgs tumšajā laikā ir mazais nieks – atstarotājs. Un skaidrosim, kā pareizi jāpārvietojas stāvlaukumos. Vēl šoreiz par to, kā īstenojas stacionāro fotoradaru projekts. Un par to, kāpēc Ziemassvētku vecītim diemžēl neizdevās iegūt šofera tiesības. Un, protams, būs jauns konkurss skatītājiem!