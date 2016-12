"Dižvanagu" neprātīgā ideja piepildās

Atslēgvārdi dižvanagi | rehabilitācijas centrs

Pirmais pasākums, ko biedrība "Dižvanagi" savā aprūpes lokā esošajiem bērniem rīkos jaunajās Baltijas rehabilitācijas centra telpās, būs iekavējusies Ziemassvētku eglīte 14. janvārī. Plānots, ka janvāra beigās centrs sāks savu darbu.

"Dižvanagu" izveidotais Baltijas rehabilitācijas centrs bijušās bērnu slimnīcas ēkā K. Barona ielā atvēršanas svētkus rīkoja vakar. Pagaidām abi stāvi vēl tukši, jo celtnieki tikai nupat vēl darījuši pēdējos darbus. Gada laikā ilgi tukšas stāvējušās telpas tagad ir plašas un ļoti gaišas. Atvēršanas svētki pirms īstā darba uzsākšanas rīkoti tādēļ, lai visiem jomā iesaistītajiem un arī pēc iespējas plašākai sabiedrībai dotu informāciju, ka centrs ir gatavs.

Bet drīzumā tam jāsāk strādāt – saka biedrības "Dižvanagi" vadītāja Ilze Durņeva. Pirmajā stāvā tiks nodrošināta rehabilitācija bērniem ar īpašām vajadzībām, tur ir fizioterapijas zāle, ārstu kabineti. Otrajā stāvā atrodas sociālais bloks – istabiņas pārnakšņošanai, lai bērni, kam nepieciešama diennakts rehabilitācija, varētu dzīvot, cik vien iespējams, ērtā vidē. Īpaši liela vērība tiks veltīta vecāku izglītošanai.

"Dižvanagi" turpinās darīt to, ko vienmēr ir darījuši – palīdzēs, kā biedrības darbinieki paši viņus sauc, īpašajiem bērniem. Tikai tagad šim nolūkam būs viens jumts virs galvas, kas ļaus strādāt vienuviet. "Mums ir savas mājas," saka I. Durņeva. Bet darbs turpināsies arī biedrības lauku īpašumā Grobiņas pagastā.

Biedrības vadītāja vairākkārt atminas, cik neprātīga pašai un arī apkārtējiem iesākumā šķitusi ideja par šāda rehabilitācijas centra izbūvi, cik daudzkārt viņu mēģinājuši no tā atrunāt. "Reizēm atmaksājas būt Donkihotam," savā ziņā atbildi uz to tagad formulē Maija Kalniņa, viena no senajiem "Dižvanagu" draugiem.