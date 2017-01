Atslēgvārdi suņi | čipēšana

Trīs dienas pēc obligātā termiņa beigām visā valstī savu suni reģistrējuši 71 000 saimnieku, no kuriem 20 000 ir Rīgā, Ventspilī – ap pusotru tūkstoti, bet Liepājā tie ir 2000. Atgādinām, ka no 1. janvāra visiem četrkājainajiem cilvēka draugiem, kuri ir vecāki par sešiem mēnešiem, ir jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu jeb čipotiem, tādējādi tos reģistrējot Lauksaimniecības datu centrā. Jaunā kārtība izveidota ar mērķi palīdzēt saimniekiem ātrāk atrast noklīdušu dzīvnieku un izvairīties no sveša mīluļa piesavināšanās. Likums uz kaķiem un citiem mājdzīvniekiem gan neattiecas.