Jubileja ar pīrādziņiem un aizturēšanu

Atslēgvārdi karostas cietums | jubileja

"Lūdzu, pīrādziņi!" Karostas cietuma 15 gadu jubilejas svinību viesus laipni sagaidīja Lāsma Ruzgailo. Taču jau pēc mirkļa ap četriem desmitiem viesu tika atbrīvoti no liekajām mantām un nostādīti divās kolonnās. "Žaketes aizpogātas, rokas gar sāniem, skats taisni uz priekšu!" pavēlēja cietuma gids Kristers Krafts. Sekoja apliecinājuma parakstīšana, ar kuru jubilejas ciemiņi atsakās no visām savām cilvēktiesībām.

Atzīmējot savu piecpadsmito jubileju, Karostas cietuma darbinieki bija parūpējušies par aizraujošu programmu visiem ielūgtajiem. Pasākuma pirmajā daļā viesi varēja iejusties aizturēto ādā, kā arī uzzināt vairāk par ēkas vēsturi un tajā aizturēto likteņiem. Pēc vēstures izzināšanas viesiem tika pavēlēts doties kamerās. Tajās nācās uzturēties līdz brīdim, kad cietuma uzraugi katru novirzīja vispirms uz medicīniskās apskates kabinetu, tālāk uz fotografēšanu aizturētā kartītei un pēc tam jau uz nopratināšanu pie cietuma gida Jura Raķa. Dažiem no cietuma viesiem – arī "Kurzemes Vārda" žurnālistei – tika sniegta iespēja uzkopt tualetes telpu, kā arī pārdomāt dzīvi tumšajā vieninieka kamerā.

Kaut arī Karostas cietums ir atpazīstama vieta un teju ikkatrs ir piedzīvojis tajā notiekošo, uz jubileju ielūgtie bija patīkami pārsteigti par aktivitātēm. Kāds no kamerā ieslodzītajiem smejot atzina: "Uz ielas viņi it kā liekas parasti, normāli cilvēki, bet šeit..." Pēc aizturēšanas visi no cietuma ārā devās smaidīgi. Karostas glābšanas biedrības valdes locekle Monta Krafte uzskata, ka tā ir lielākā balva, ja cilvēks no cietuma iznāk smaidīgs, priecīgs un apmierināts. "Pagājušajā gadā saņēmām www.tripadvisor.com ekselences balvu, kas tiek piešķirta tad, ja tūristi ir sarakstījuši ļoti labas atsauksmes. Ja, iznākot no cietuma, cilvēks var būt tik priecīgs, ka viņš aizbrauc mājās, ieiet internetā un grib citiem pastāstīt par savu pieredzi, tad tas ir kaut kas," norāda M. Krafte.

Iznākuši no cietuma, viesi pulcējās pagalmā, kur J. Raķis vispirms teica uzrunu un pasniedza diplomus, jo "kā katros svētkos, ir jāpasaka paldies labākajiem darba darītājiem". Svinīgi tika atklāta arī atjaunotā bufetes āra terase, kas pagarināta, tikusi pie jumta un jauniem galdiem. Pēc tam sveicienus teikt un dāvanas pasniegt tika uzlūgti arī visi klātesošie. Svinīgajai daļai noslēdzoties, viesi varēja sēsties pie galda, lai nobaudītu Karostas cietuma bufetes labumus, savukārt vakara noslēgumā bija iespēja izmēģināt jaunizveidoto airsoft laukumu.

M. Krafte atzina, ka sajūta esot ļoti svinīga. Atskatoties atpakaļ, viņa secina: "Pa šiem gadiem esmu satikusi ļoti daudz interesantu cilvēku, ļoti daudz jaunas lietas uzzinājusi un iemācījusies. Ir liels gandarījums, ka visu šo gadu laikā esam neatlaidīgi gājuši uz priekšu. Šajā objektā esam izveidojuši vietu, kur tūrists var saņemt pilnu servisu – var atbraukt, apskatīt, iziet ekskursijā, izbraukt ar velosipēdu, var dabūt gidu, aiziet uz tualeti, iedzert kafiju, noskatīties filmu, nopirkt suvenīrus un vēl pa nakti palikt. Mums ir viss vienā."

Tomēr apstāties pie sasniegtā Karostas ļaudis negrasās. Šobrīd izveidota nupat atklātā vasaras terase un airsoft laukums. "Vispirms jāiedzīvina šīs lietas," komentē Karostas cietuma saimniece. Taču arī par mazliet tālākiem plāniem ir padomāts: "Pilsētas domē šobrīd esam iesnieguši priekšlikumu, ka vēlamies īrēt Redānu. Tur varētu taisīt ekskursijas, rīkot airsoft pasākumus un vēl citas aktivitātes."