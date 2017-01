Lipmans: "Man ir ļoti žēl "Metalurga""

Atslēgvārdi kvv liepājas metalurgs | pārdošanas plāns | mantas pārdošana

Šīs nedēļas beigās būs zināma maksātnespējīgā uzņēmuma ''KVV Liepājas metalurgs'' cena un pārdošanas plāns. Lai arī oficiāli pie saviem jaunajiem saimniekiem tas varētu sākt ceļu vien februārī, jau tagad vairāki investori ir apmeklējuši ''Metalurgu'' un izrādījuši par to interesi. Tikmēr izbeigts kriminālprocess pret bijušās AS ''Liepājas Metalurgs'' amatpersonām – Sergeju Zaharjinu un Ilļju Segalu. Neskatoties uz to, kādreizējais uzņēmuma akcionārs – biznesmenis Kirovs Lipmans uzskata, ka viņiem joprojām būtu jāatbild par metalurģijas milža lielajiem zaudējumiem.