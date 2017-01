Par taksometru izmantošanu šogad iekasēti 9750 eiro

Atslēgvārdi taksometri | iemaksas

Jau ziņots, ka no šā gada pirmā janvāra stājušies spēkā valdības pieņemtie grozījumi, kas ik mēnesi paredz no taksometru kompānijām ieturēt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu 130 eiro apmērā par katru izmantoto mašīnu. Pretējā gadījumā pārvadājumus veikt nedrīkst. Tomēr šobrīd radušās neskaidrības par to, vai avanss jāveic arī par decembrī iegādātajām licences kartītēm, kas derīgas janvārim.