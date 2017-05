Pēc lādiņa atrašanas Liepājas bērnu laukumā atsāk labiekārtošanas darbus

Atslēgvārdi jūrmalas parks | lādiņš

Ceturtdien Liepājas Jūrmalas parkā, tikai aptuveni 50 metru attālumā no bērnu laukuma, veicot būvniecības darbus, tika uziets gandrīz pusmetru garš, nesprādzis lādiņš no Otrā pasaules kara. Divu stundu laikā sapieru rota no Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem draudu likvidēja. Liepājas Komunālā pārvalde informē, ka būvnieki deva uzdevumu Valsts policijai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem tuvākajā laikā pārbaudīt teritoriju, taču jau šodien parkā tika atsākti rakšanas darbi.