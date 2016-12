Atslēgvārdi bezdarbnieki | sezonas darbs | bezdarbnieku pabalsts

Šobrīd Liepājā ir 3513 bezdarbnieki, no kuriem daļa ir sezonālie strādnieki. No nākamā gada šai iedzīvotāju daļai būs gandrīz neiespējami saņemt bezdarbnieka pabalstu, jo jaunie Saeimas likuma grozījumi paredz, ka to varēs iegūt vien tad, ja sociālās apdrošināšanas iemaksas būs veiktas vismaz 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu laikā. Tādējādi Labklājības ministrija cer samazināt negodprātīgu atbalstu pieprasīšanu un kopējo ēnu ekonomikas līmeni.