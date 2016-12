Uzņēmēji apsver savas iespējas samaksāt MUN jauno likmi

Atslēgvārdi mikrouzņēmumu nodoklis | sociālās iemaksas

No nākamā gada mikrouzņēmumu nodoklis būs jāmaksā 12 līdz 15 % apmērā no uzņēmumu apgrozījuma – šos grozījumus Saeimā pieņēma otrdien. Tāpat tiks atcelts iepriekš pieņemtais lēmums par minimālām sociālām iemaksām šāda tipa uzņēmējiem – to vietā no mikrouzņēmumu nodokļa maksas 70,4 procentus nodalīs obligātajai apdrošināšanai un pensiju fondiem.