Valsts atvēlēs lielāku summu atskurbtuvju uzturēšanai

Atslēgvārdi atskurbtuve | kompensācija

Iespējams, jau nākamgad aptuveni par 55 tūkstošiem tiks palielinātas kompensācijas atskurbtuvēm, jo pašvaldību lielākā problēma pašreiz ir to augstās uzturēšanas izmaksas. Liepājā īslaicīgās aizturēšanas telpas darbojas kopš 2003. gada. To uzturēšanai pašvaldība šogad saņēma aptuveni 40 tūkstošus eiro, kas nav pat puse no visām izmaksām.