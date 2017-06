Viltus ziņas – drauds Latvijas drošībai

Atslēgvārdi masu mediji | informācija | viltus informācija

Lieta, kas var apdraudēt Latvijas drošību - tā daļa ekspertu raksturo šobrīd gandrīz vai zelta laikmetu piedzīvojušu konceptu – viltus ziņas. Par to lielo ietekmi tieši jauniešu vidū liecina Stenfordas universitātes pētījums, kurā no astoņiem tūkstošiem aptaujāto vidusskolēnu 80 % nespēja atšķirt melīgu informāciju no īsta satura. Līdzīga aina redzama arī Latvijā, kurā mazāk par pusi iedzīvotāju vērtē savas spējas atšķirt viltus ziņas no patiesām kā labas.