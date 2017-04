Atslēgvārdi aigars štāls | komunālā pārvalde | laternas

Dienas gaišajā laikā lampas deg tad, kad notiek iekārtu pārbaude un remonts, kas ietver arī spuldžu nomaiņu. Šis darbs notiek katru dienu kādā no pilsētas rajoniem. Ja deg spuldzes, tad tas nozīmē, ka šajā vietā strādā montieri, kuri apseko iekārtas un ieskrūvē jaunas spuldzes izdegušo vietā vai labo bojātas vietas. Par šiem darbiem regulāri paziņojam Komunālās pārvaldes tviterkontā, un iedzīvotāji to zina. Ja ir jautājumi vai pretenzijas, iedzīvotāji var zvanīt arī uz mūsu informatīvo diennakts tālruni – 22011963 vai rakstīt uz e-pastu info@kp.liepaja.lv, vai izmantojot mūsu mājaslapu www.kp.liepaja.lv.

Lai gan Liepājā ir ieviesta automātiskā ielu apgaismojuma vadības sistēma, nekad nav bijis tā, ka uz to raugās tikai datora ekrānā. Vienmēr iekārtu pārbaudes notiek arī reālajā vidē. Protams, katrs darbs kaut ko maksā – jāmaksā ir arī par elektrības patēriņu, pārbaudot iekārtu darbību. Tas ir ierēķināts visās iekārtu apkalpošanas izmaksās. Taču pēc ielu apgaismojuma rekonstrukcijas pilsētas elektrības patēriņa un labošanas izmaksas ir zemākas par tām, kādas bija pirms apgaismojuma rekonstrukcijas.

Kad visi pulksteņus pārregulējām uz vasaras laiku, arī ielu apgaismojuma sistēma bija tam jāpieskaņo. Vienā rītā tomēr laternas dega ilgāk, sistēma vēl nebija pieregulēta, bet nākamajā dienā viss bija novērsts. To, cikos apgaismojums tiek ieslēgts vakarā un izslēgts no rīta, nosaka speciāla apgaismojuma sistēmas fotoacs. Tā uztver gaismas daudzumu virs pilsētas un reaģē uz noteiktu dienas gaismas intensitāti. Atbilstoši šīs fotoacs reakcijai arī tiek izslēgts apgaismojums no rīta un ieslēgts vakaros. Protams, katram cilvēkam individuāli var šķist, ka ir jau gaišs vai arī ka ir pārāk tumšs, bet fotoacs reaģē, kad gaismas intensitāte sasniedz noteiktas mērvienības.

Aigars Štāls, Komunālās pārvaldes pārstāvis