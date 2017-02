Arnis Vītols: Liepājas dzīves vide šķiet pievilcīga

Atslēgvārdi iedzīvotāji

Ja runājam par Liepājas iedzīvotāju skaitu, tad tas pēdējos gados turas ap 70 tūkstošiem iedzīvotāju, šie dati tiek ņemti no Centrālās statistikas pārvaldes, kas datus analizē pēc vairākiem rādītājiem un šie dati ir vistuvāk patiesībai.

Ja runājam par deklarēto iedzīvotāju skaitu, tad pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem tie ir 77 tūkstoši iedzīvotāju. Ir vērojama arī cilvēku "staigāšana" – kāds aizbrauc, bet pēdējā laikā diezgan daudz arī atbrauc. Man pašam personīgi ir vairāki zināmi cilvēki, kas pārcēlušies ar visām ģimenēm no citām pilsētām uz dzīvi Liepājā. Protams, viens no noteicošajiem faktoriem ir darbs, bet nav mazsvarīga arī tāda lieta kā dzīves vide – infrastruktūra, izglītības iespējas, mājoklis, atpūtas un kultūras iespējas un viss cits, kas veido ērtu dzīvi pilsētā. Piemēram, ģimenei ar bērniem Rīgā ir diezgan problemātiski apvienot savu darbu ar bērnu izvadāšanu uz skolu, dārziņu un ārpusskolas nodarbībām, bet Liepājā tas ir izdarāms daudz vienkāršāk. Liepāja ir daudz kompaktāka un pārdomātāka.

Pilsētā, plānojot infrastruktūras objektus, no sākuma tiek veikta analīze un tiek ņemti vērā vairāki faktori, ne tikai iedzīvotāju skaits. Ir jāsaprot, kāds būs ieguvums no konkrētā infrastruktūras objekta pilsētas iedzīvotājiem un pilsētai kopumā. Ir lietas, kur cilvēku skaitam pilsētā nav tik būtiska nozīme, piemēram, Tramvaja tilta rekonstrukcija – jānodrošina iespēja pārvietoties pāri kanālam neatkarīgi no iedzīvotāju skaita. Bet, piemēram, ja runājam par koncertzāli "Lielais dzintars", tad gan Liepājas, gan visa Kurzemes reģiona kultūras dzīvi tas papildina būtiski, piesaistot viesus no Latvijas un citām valstīm. Tajā pašā laikā iebraukušo viesu skaits veicina ieguvumu arī kafejnīcām, viesnīcām un citiem apkalpojošā sfērā strādājošajiem.

Darba vietu skaits Liepājā reģistrētajos uzņēmumos 2016. gada septembra beigās ir 27 358 darba vietas. Darba vietu skaita ziņā ir vērojams pieaugums. Ja salīdzinām ar 2015.gada beigām, tad pieaugums 9 mēnešos ir 430 darba vietas. Darba vietu pieaugums pārsvarā ir uz esošo uzņēmumu attīstīšanos un jaunu ražotņu atvēršanu. Attīstās Liepājas biznesa centra uzņēmumi, gan citi. Un arī Liepājas ostā pēdējos gados vērojams neliels kravu pieaugums, kas arī veicina jaunu darba vietu radīšanu.

Ja skatāmies pa nozarēm, tad lielākais nodarbināto skaits ir ražošanas nozarē un tie ir vairāk nekā 6 tūkstoši strādājošo. Tad seko tirdzniecības nozare ar 3,5 tūkstošiem strādājošo, būvniecības nozare ar 2,6 tūkstošiem strādājošo, transporta un uzglabāšanas nozare ar 2,2 tūkstošiem strādājošo. Darba tirgū vērojama savāda situācija, Liepājā bezdarba līmenis ir 11%, bet ir daļa uzņēmumu, kas nevar atrast kvalificētus speciālistus. Piemēram, uz doto brīdi Liepājā ir vajadzīgi vismaz 30 kvalificēti metinātāji ražošanas uzņēmumos. Ir uzņēmumi, kas darba spēku jau sāk ievest no citām valstīm.

Arnis Vītols, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas vadītājs