Dace Markus: Gribam un centīsimies būt maza, bet eleganta universitāte

Atslēgvārdi liepu | izglītība | dace markus

Veidojot sadarbību ar Liepājai tuvajām novadu pašvaldībām, kā arī daudz tālākām pašvaldībām, piemēram, Saldus, Talsiem, mēs ļoti daudz uzzinām, kas viņu teritorijā notiek. Tas palīdz brīdī, kad domājam kādi speciālisti katram novadam ir nepieciešami. "Dodiet mums pedagogus!" – tādus vārdus pēdējā tikšanās reizē man sacīja Grobiņas, Aizputes un Pāvilostas pašvaldību vadītāji. Tiek prasīts krievu valodas, literatūras skolotājs, informācijas tehnoloģiju speciālists, fizikas matemātikas skolotājs, un vēl citi. Piemēram, mūsu mūzikas skolotāji nespēj nosegt pieprasījumu, visi logopēdi strādā jau no otrā kursa, arī pirmsskolas speciālisti aiziet strādāt uzreiz pēc pirmās prakses, jo, labi sevi parādot, darbavieta viņus patur.

Protams, domājot par studiju programmām, tiek ņemts vērā, kāds šobrīd darba tirgū ir pieprasījums. Vēl arī unikalitāte. Šobrīd gatavojam divas jaunas studiju programmas. Redzēs, kā mums veiksies.

Kā zināms, ir problēmas ar Latvijas Kultūras akadēmiju, veidojot aktieru kursu, bet domāju, ka tās spēsim atrisināsim. Jo mums tomēr plānotajam aktieru kursam ir mazliet cits programmas saturs. Cerēsim, ka to komisija ieraudzīs. Vēl jauno mediju mākslai būs klāt jauns modulis, vienkāršoti sakot, gatavosim tautas deju speciālistus, bet ar modernu ievirzi – varēs gan pētīt šo virzienu, gan arī izmantot digitālo vidi, lai, piemēram, veidotu deju svētku lielkoncertu programmas, – tas nebūs jādara "uz papīra", bet īpašā datorplatformā.

Nav iespējams, ka studiju programma bez kādām korekcijām "dzīvo" gadiem. To nepārtraukti pārskata, restrukturizē, – tāda šobrīd augstskolās ir sistēma.

Ir ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi, ir akreditācijas ziņojumi, darba devēji sniedz atsauksmes, paši absolventi un studenti. Tā kā nav iespējams, ka programma nemainās. Protams, varbūt ir arī kaut kas stabils, bez kā nevar iztikt. Ja tu studē, piemēram, valodniecību, tad fonētika, morfoloģija, sintakse ir obligātie elementi. Bet saturs tāpat mainās, arī mācību metodes.

Tam, ka šobrīd īpaši tiek uzsvērta studiju programmu konsolidācija, var būt vairāki iemesli. Latvija ir maza valsts, un, ja blakus "mājā" ir tāda pati programma, tad tas, manuprāt, nav īsti prātīgi. Gan raugoties no ekonomiskās situācijas valstī, gan studentu skaita. Demogrāfiskā bedre studentu vecumā būs līdz 2020.gadam, pēc tam situācija uzlabosies. Man ļoti patika tikko Nākotnes studiju forumā dažu referentu teiktais, ka ir jābūt elastīgiem. Mēs nevaram sagatavot tādu speciālistu, kurš visa sava mūža garumā varēs strādāt tikai ar tām prasmēm, ko esam devuši. Noteikti būs daudz jāmācās arī turpmāk.

Nav sacīts, cik ļoti nākotnē varētu izmainīties studiju programma, varbūt, ka tās rāmis vairs nebūs tik stingrs. Jau tagad ir arvien vairāk starpdisciplinātā saite, arī starpaugstskolu programmas un pat starptautiskās, kur viens no partneriem ir no ārvalstīm. Piekrītu, ka augstskolām ir jāiet līdzi laikam, gan no satura viedokļa, gan arī pieprasījuma. Ja darba tirgū ekonomistu tik daudz nevajag, bet katrā augstskolā viņus sagatavo, tad ir prātīgi jāapdomā, kā rīkoties un vai tas ir vajadzīgs.

Esam sākuši sarunas par sadarbību ar citu augstskolu, koledžu filiālēm un tehnikumu, īsāk sakot, visiem tiem, kas atrodas Liepājā, jo uzskatu, ka mums nevajag vienam uz otru skatīties kā uz kādu naidnieku.

Bet gan sadarboties, un piedāvāt citiem to, kas ir pašiem. Piemēram, tehnikums izmantos mūsu laboratorijas. Uzskatu, ka mums kopā ir jāstrādā vēl ciešāk, kā tas bijis līdz šim. Ja strādājam kopā, tad, manuprāt, vairāk var izdarīt. Mērķi jau mums ir kopīgi – mēs gribam, lai sabiedrība ir izglītota.

Esi stiprs, spēcīgs un dari visu, lai tevis vadītajai izglītības iestādei "neķeras klāt". Esam sev nodefinējuši, – nebūsim liela universitāte, neiesim uz masveidību, mēs gribam un centīsimies būt maza, bet eleganta.

Dace Markus, Liepājas Universitātes rektore