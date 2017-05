Gundars Veits: Eksāmeni – pēdējais pieturas punkts pirms izlaiduma

Atslēgvārdi skolēni | eksāmeni | izglītība | 1. ģimnāzija

Eksāmeni iezīmē beigu punktu vidusskolas mācību posmā. Tas ir kā pēdējais pieturas punkts pirms izlaiduma. Par nākotni man ir patīkams satraukums. Jo viens dzīves posms tūlīt, tūlīt noslēgsies.

Šobrīd klasē gaisotne ir mierīga, jo par eksāmeniem vairāk uztraucāmies 1.semestrī. Lai arī cik savādi tas neizklausītos, eksāmenam tuvojoties, stress klasē ir gandrīz nemanāms, jo klasesbiedri apzinās to, ka šiem pārbaudījumiem esam gatavojušies visus vidusskolas gadus un tas ir neizbēgami.

Uzskatu, ka pirms eksāmenu stress ir mākslīgi "uzpūsts", jo eksāmeniem tiek pievērsta pārāk liela uzmanība, un daudzi skolēni izjūt spiedienu gan no skolotājiem, gan vecākiem. Protams, lielāko uztraukumu varētu izjust tie, kuri apzinās, ka eksāmenu rezultāti var ietekmēt uzņemšanu kādā no Latvijas augstskolām.

Uz katru eksāmenu dodos ar atbildības sajūtu, jo vēlos pārbaudīt savas spējas konkrētajā mācību priekšmetā. Protams, par to, vai eksāmens patiešām nosaka skolēna zināšanu līmeni, domas dalās. Manuprāt, eksāmens vairāk parāda skolēna koncentrēšanās spējas un spēju pielietot vairāku gadu garumā iegūtās zināšanas.

Protams, ir skumji apzināties to, ka mūsu, klasesbiedru, ceļi jau pēc dažām nedēļām šķirsies, bet es zinu, ka katram ir savs ceļš ejams līdz mērķu un sapņu realizēšanai. Apzinos, ka ikdiena vairs nebūs tāda, kā līdz šim un katram no mums būs jāizkāpj no savas komforta zonas, bet uzskatu, ka tas ir tikai pozitīvi, jo tas noved pie jaunu cilvēku iepazīšanas, sevis pilnveidošanas un attīstīšanas.

Apzinoties to, kas man patīk un padodas, izvērtēju vairākus variantus, kur studēt un pilnveidot sevi. Pašlaik domāju, ka pēc vidusskolas absolvēšanas tālāk augstāko izglītību iegūšu kādā no Eiropas vai ASV universitātēm. Vai augstākā izglītība ir svarīga, domāju, ka katram jāizvērtē pašam. Es vēlos iegūt augstāko izglītību, jo gribu mācīties to, kas man patiešām interesē, izjust to, kā ir studēt, kāda ir studentu dzīve. Pazīstu vairākus cilvēkus, kuri ir sasnieguši ļoti daudz savās dzīvēs arī bez augstākās izglītības. Zinu arī cilvēkus, kas ieguvuši augstāko izglītību, bet nestrādā savā nozarē. Pašlaik domāju, ka augstākā izglītība atsevišķās nozarēs nav pats svarīgākais.

Gundars Veits, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolēns