No vienas puses, jebkurš solījums kaut ko iedot par velti lielā mērā degradē sabiedrību. No otras puses, jāizvērtē tas, kam tu dod. Ja dod tam, kuram nav, tad tas var būt palīdzošs elements. Taču jebkuram teikumam "Es jums iedošu!" pretī vajadzētu likt: "Man ir iespēja paņemt naudu tur un tur." Jo vienkārši šādi solījumi, loģiski, ir bez seguma.

Bezmaksas sabiedriskais transports jau kļuvis par vispārēju populismu Latvijā, tas ir arī ļoti apšaubāms variants. Transportu bez maksas dos tikai tad, ja būsi piereģistrējies konkrētā dzīvesvietā. Nez vai es no Rīgas varēšu aizbraukt uz Liepāju un man nebūs tur jāpērk tramvaja biļete. Jautājums ir: vai, ieviešot bezmaksas transportu, man, kas atbrauks uz Liepāju, netiks uzlikta lielāka maksa, nekā tā bijusi līdz šim? Otra lieta, cik tas ir godīgi pret tiem reģioniem, no kuriem iedzīvotāji, lai varētu sabiedriskajā transportā braukt bez maksas, pārdeklarēsies, piemēram, Liepājā. Faktiski tā ir apkārtējo reģionu noplicināšana, jo pašvaldības taču lielā mērā dzīvo no iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Respektīvi, lielāka un bagātāka pašvaldība vēlas kļūt vēl turīgāka, taču nevis attīstoties, bet gan atņemot citam. Ar likumu tas nav aizliegts, tomēr tas ir morāles, ētikas un savstarpējas sadzīvošanas jautājums lielajam un stiprajam ar mazo, kas ir blakus.

Jāsaprot, ka bez maksas sabiedrībā nav nekas – pat pelei siers slazdā ir kāda nopirkts, un par to ir samaksāts. To, kurš par ko maksā, būtu katram pašam jāsaprot.

Pašvaldību vēlēšanas kļūst aizvien teatralizētākas. Agrāk Saeimas priekšvēlēšanu kampaņas bija tāds "Trīnes grēku" iestudējums, bet tagad arī pašvaldību vēlēšanas tam līdzinās.

Papētīju dažādu pašvaldību vēlēšanām iesniegtos sarakstus, kā arī solījumus, un tajos 90 procenti ir pupu mizas.

Bet, kā zināms, no pupu mizām neviens nav paēdis – vajag pašas pupas.

Arī sportistu un citu atpazīstamu cilvēku iesaistīšana vēlēšanās ir diezgan nožēlojama. Partijai tā ir zināma nabadzības apliecība. Pašvaldībā jāstrādā profesionāliem un zinošiem cilvēkiem. Deputātu kandidātiem vajadzētu saprast, ka pašvaldība arī ir darbavieta – tur ir jāstrādā, nevis tikai jānes gods un jāpurina deputāta spalvas. Potenciālajiem deputātiem jāapzinās, ka viņi iet strādāt, un tas ir jāprot darīt. Tas ir arī izglītības un praktiskās pieredzes jautājums. Bieži uzskata – ja cilvēku ievēlē, tad viņš jau ir kļuvis par politiķi. Piedodiet, bet par politiķi var kļūt tikai tad, ja viņš ir ieguvis atbilstošu izglītību un ieguvis praktisku darba pieredzi. Ievēlēšana atkal ir tās pašas pupu mizas, no kurām nepaēdīsi.

Ilga Kreituse, politoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes profesore