Ilze Kārkliņa: Uzņēmēju vēlme darboties uztur pilsētu pie dzīvības

Uzņēmuma "KA CHIC" pamatdarbība ir kāzu kleitu un kāzu aksesuāru ražošana, un tā kā vēlējāmies palielināt mūsu darbības efektivitāti un uzlabot kvalitāti, turklāt sapnis par kāzu salona atvēršanu bija jārealizē dzīvē, nolēmām startēt pašvaldības mazo un vidējo komercsabiedrību līdzfinansēšanas konkursā. Kā pavisam jaunam uzņēmumam pieejamie finanšu resursi bija gana ierobežoti, tāpēc šis konkurss nāca tieši laikā.

Projekta ietvaros iegādājāmies nepieciešamo aprīkojumu šūšanas un kāzu aksesuāru ražošanas darbnīcai, piemēram, šujmašīnu, overloku, izšūšanas iekārtu, kā arī veicām telpu remontu "CHIC kāzu salona" izveidei. Pateicoties projekta konkursam, mums izdevās paplašināt savu darbību un pašlaik ne tikai ražojam un šujam, bet arī organizējam kāzas no A līdz Z. Turklāt projekta ietvaros radītais "CHIC kāzu salons" ir lieliska vide sarunām ar jauno pāri un vedējiem, kā arī līgaviņām, lai pielaikotu jau gatavās kāzu kleitas vai radītu pavisam jaunu, unikālu sapņu kāzu kleitu.

Bez līdzfinansējuma mums būtu jābūt pacietīgākām un iecere par profesionālu tehniku un savu kāzu salonu jāatliek līdz piemērotākam brīdim, taču uzņēmuma darbība noteikti neapstātos. Turpinātu ierastā gaitā un mēģinātu rast jaunus risinājumus, kā uzlabot uzņēmuma darbību un paplašināties.

Protams, ka, piesakoties projektu līdzfinansēšanas konkursam, cerējām, ka gūsim atbalstu. Tāds taču ir mērķis, sniedzot pieteikumu! Mums piešķīra gandrīz visu summu. Savukārt, vai tikt pie finansējuma bija viegli vai grūti - to tā nevar atbildēt, katrs darbs reiz nes savus augļus, un šoreiz ieguldītais darbs projekta sagatavošanā attaisnojās. Pieteikuma forma nav sarežģīta, jo katram uzņēmējam pēc būtības ir jāprot definēt un iestāties par to, ko viņš grib, kā plāno to sasniegt un uzturēt.

Uzskatu, ka pašvaldībai ir jāatbalsta uzņēmēji! Tieši uzņēmēji ir tie, kas nodrošina darba vietas un sniedz savu artavu pilsētas attīstībā. Tieši jaunas idejas un uzņēmēju vēlme darboties, augt un attīstīties ir tā, kas uztur pilsētu pie dzīvības!

Manuprāt, pieejamais līdzfinansējuma apmērs ir pietiekošs, ja esi jauns uzņēmējs ar drosmīgu ideju, bet nepietiekamiem finanšu līdzekļiem. Turklāt lielajiem un pieredzējušajiem uzņēmumiem ir pieejami citi fondi, citas iespējas, savukārt mazajiem, it sevišķi lielajās reģionu pilsētās, pieejamo atbalsta fondu praktiski nav, ja neskaita tādus, kas ietver kredītsaistību uzņemšanos. Tāpēc mazajiem šī patiešām var būt un ir ļoti laba iespēja!

Lai arī konkursā varam piedalīties atkārtoti, tomēr šogad nestartēsim – tagad tieši uzņēmums sāk uzņemt īstos apgriezienus un jauniegūtās iekārtas sāk sevi attaisnot, tāpēc pašlaik vienkārši nav vajadzības. Taču pilnīgi iespējams to darīsim nākamgad!

Ilze Kārkliņa, uzņēmuma "KA CHIC" līdzdibinātāja