Ingars Jaunzems: Jaunā vietā jāatsakās no ambīcijām un sevi jāpierāda

Atslēgvārdi metālapstrāde | darbinieki | apmācība | Ingars Jaunzems

Darbiniekus uzņēmumam atrast nav vienkārši, jo tieši tādus speciālistus, kādi nepieciešami mums, neviena mācību iestāde negatavo. Un, visticamāk, nekad negatavos, jo mums nepieciešami tieši atsperu ražošanas darbinieki, un tā ir pietiekami reta profesija, lai šādas kvalifikācijas speciālistus pieprasītu no mācību iestādēm.

Tāpēc mēs skatāmies līdzīgi domājošus cilvēkus, kuriem ir prasmes un patika kaut ko skrūvēt, iedziļināties tehniskās lietās. Līdz ar to lielu problēmu mums nav. Kad izsludinām konkursu, saņemam ievērojamu skaitu pieteikumu. Tāpat salīdzinoši daudz CV saņemam arī ikdienā, un tos izskatām, kad rodas kāda vakance.

Varētu teikt, ka noslīpēšanu veicam uz vietas. Proti, ieinteresētajiem cilvēkiem uz vietas papildus iemācām tieši to, kas nepieciešams mūsu uzņēmuma specifikai.

Cilvēkiem, kuri iepriekš strādājuši, piemēram, metināšanā, ir specifiskas un sarežģītas prasmes. Ir uzņēmumi, kuri cenšas atrast cilvēkus, kuri jau uzreiz ir speciālisti. Bet bieži vien cilvēkam, kurš skolu pabeidzis kā metinātājs, šī specialitāte nemaz nav dzīves aicinājums. Tāpēc mēs galvenokārt skatāmies uz to, vai cilvēks ir tehnisks, vai viņu tas interesē un vai viņam varēs iemācīt to, ko mums vajag.

Tas, cik uzņēmumam viegli vai grūti atrast kvalificētus un labus darbiniekus, manuprāt, lielā mērā ir atkarīgs no paša uzņēmums. Kāda ir uzņēmuma attieksme pret saviem darbiniekiem. Cilvēki, kas ir potenciālie darbinieki, aizkulisēs spriež par uzņēmumiem. Vai tie ir pretimnākoši darbiniekiem, vai nav.

Es, piemēram, nekad neesmu komentāros lasījis, ka “Lesjofors” būtu slikts uzņēmums, negatīvā aspektā mēs nekad neesam pieminēti. Tāpēc daudziem uzņēmumiem, iespējams, mazliet klibo attieksme pret darbiniekiem, lai tiem būtu vēlme ar uzņēmumu sadarboties. Tas ir galvenais aspekts, kā dēļ cilvēks varbūt savu CV uz kādu firmu nesūta, jo zina, ka nekas labs nav sagaidāms.

Mums, ja mēs izsludinām konkursu, ir pietiekami liels skaits ar CV, no kuriem izvēlēties un atlasīt labākos.

“Lesjofors” noteikti ir tas aktīvais uzņēmums, kas piedalās dažādās aktivitātēs – metālapstrādes forumā, izstādēs un citos pasākumos, kas var kaut kādā veidā vairot uzņēmuma atpazīstamību.

Izstāde “Ražots Liepājā” ir brīnišķīgs projekts, taču tas ir pašiem liepājniekiem. Šis pasākums ļauj iedzīvotājiem uzzināt, kādas firmas Liepājā ir. Ir gadījumi, kad cilvēks visu mūžu dzīvojis Liepājā, bet tikai izstādē uzzina, ka ir tāds uzņēmums kā “Lesjofors”. Jā, tas dažreiz ir pārsteigums, kaut darbojamies jau padsmit gadus.

Bet kopumā šādus pasākumus vērtējam ļoti atzinīgi un labprāt piedalāmies tajos. Bizness no tā nekāds nav, jaunus pasūtījumus un peļņu no tā mēs nekad neiegūsim, bet tā ir iespēja piedalīties un parādīt, ka mēs esam. Un tas ir labi.

Bet vismaz “Lesjoforam” izstāde nav projekts, lai mēs iegūtu jaunus klientus. Tāda iespēja izstāde varētu būt, piemēram, siera vai alus ražotājiem. Cilvēki izstādē pamana ražotāju un pēc tam palielinās produkta patēriņš. Mēs vairāk strādājam ar lieliem klientiem, meklējam sadarbības partnerus, kas iepērk mūsu produkciju, savādāk.

Taču izstāde ir informācijas avots potenciālajiem darbiniekiem, tāpēc mēs piedalāmies šajā pasākumā, lai būtu apritē. Ar savu stendiņu izstādē būsim tik ilgi, cik vien šī izstāde notiks. Informēsim, sniegsim atbildes uz jautājumiem, iepazīstināsim ar sevi, mūsu darba specifiku.

Jā, ir cilvēki, kuri sakās nevaram atrast darbu. Viņiem ir sava izpratne par atalgojumu, kādu viņi grib saņemt, par darbu, ko un kā viņi grib darīt. Tā, iespējams, ir cilvēku kategorija, kura iepriekš pieradusi strādāt režīmā, kur darbi nekad nebeidzas, noteicošais šim darbiniekam nav bijis rezultāts – kaut ko padarīja un bija labi. Nav bijis pašam jādomā par izaugsmi un nākotni.

“Lesjofors” ir tāds uzņēmums, kurā visi darbinieki, kuri šeit strādā, cenšas attīstīt uzņēmumu. Visi kā viens iet uz mērķi – izaugsmi. Komanda tiek motivēta tam.

Tāpat cilvēki, kuri nekādi darbu nevar atrast, acīm redzot, sevi nemāk darba devējam pasniegt. Nemāk pārliecināt darba devēju, ka viņi ir īstie.

Ir gadījumi, kad CV tiek iesūtīti bez nekādas uzrunas. Nav ne “labdien”, ne “sveicināti”. CV netiek pielāgots konkrētam uzņēmumam. Un tas liecina, ka cilvēks nav iepriekš iepazinies ar uzņēmumu, tā specifiku. Šādi cilvēki atlasei netiek cauri. Pirmais, CV ir jāpielāgo konkrētam uzņēmumam, ir jāpozicionē, kāpēc CV sūtītājs ir īstais kandidāts uz konkrēto vakanci. Uzņēmums jāiepazīst, pirms sūtīt CV.

Un ir jāatceras, ka tad, kad tiek mainīts darbs, cilvēks nokļūst situācijā, kad viņam jaunajam darba devējam ir kaut kas jāpierāda. Arī tiekot jaunajā darbā, cilvēkam kādu laiku sevi būs jāpierāda. Tie var būt mēneši trīs, pat seši. Šajā laikā, iespējams, jāstrādā par zemāku atalgojumu.

Sākot strādāt jaunā vietā ir jānokāpj no augstumiem, no ambīcijām. Jāsāk ar mazumiņu, jāpierāda, ka cilvēks spējīgs darīt to, kas viņam uzdots. Un vēl vairāk, lai varētu iegūt labāku atalgojumu.

Ingars Jaunzems, LSEZ SIA “Lesjofors Springs LV” direktors