Inita Kopštāla: Viens gads bērna dzīvē ir milzīgi daudz!

Atslēgvārdi ezerkrasta sākumskola | skolēni | pirmklasnieki

Lai gan tagad pastāv iespēja mācības skolā sākt jau sešu gadu vecumā, es vecākiem ieteiktu šo soli kārtīgi apdomāt. Gan pati kā mamma, gan arī kā pedagogs uzskatu – sākt mācības, nesasniedzot septiņu gadu vecumu ir kļūda. Tas, ka bērns prot lasīt, rakstīt, nenozīmē, ka viņš ir gatavs skolai arī emocionāli un psiholoģiski. To es lieliski redzu savā darbā, kad vecāki savos bērnos nav ieklausījušies. Rezultāts ir tāds, ka grūti ir visiem – vecākiem, bērnam un pedagogam.

Manā tagadējā pirmajā klasē ir vairāki bērni, kuri skolā sākuši nākt sešu gadu vecumā. Jā, daži no viņiem lasa, spēj kaut ko uzrakstīt, bet viņi nevar nosēdēt, nespēj sekot līdzi un koncentrēties. Pietrūkst uzmanības, nav sociālo iemaņu – savākt aiz sevis, paņemt vajadzīgo, sasiet kurpes utt. Viens gads bērna dzīvē – it sevišķi vecumā no 6 līdz 7 gadiem, ir milzīgi daudz!

Var būt arī situācija, ka bērns it kā visam tiek līdzi, bet tad kādā brīdī iestājas krīze. Attīstība neturpinās, viņš sāk iepalikt, sagādājot raizes. Bija laiki, kad bērnu varēja atstāt 1.klasē uz otru gadu. Un tā arī tika darīts. Varēja redzēt, ka pieņemtais lēmums – pareizs. Bija pavisam cits skolēns! Svarīgi ir, lai bērns visu darītu ar prieku. Bet prieku taču gūst, darot to, ko tu dari atbilstoši savām prasmēm.

Tāpēc lēmums par to, vai laist sešgadnieku uz skolu, ir ļoti, ļoti jāizsver. Var parunāt ar bērnudārza audzinātājām, uzzināt viņu domas par to, vai jūsu bērns būtu gatavs skolai. Bet neaprobežojieties tikai ar vērtējumu, – ja lasa, rēķina, – tātad pilnībā gatavs. Lēmumu pieņemat paši! Var aiziet pie psihologa, noskaidrojot ar testu palīdzību, cik mans bērns patiesībā ir gatavs skolai.

Bet, manuprāt, jo vēlāk bērns ies uz skolu, jo labāk. Nekas taču nenotiks, ja bērnam paildzināsim bērnību!

Savā darbā esmu atrunājusi vairākas mammas no šī soļa, un viņas man par to ir pateicīgas. Arī mani bērni skolā sāka iet ar pilniem septiņiem gadiem. Meita skolas gaitas sāka, kad viņai bija jau septiņi ar pusi gadi, jo dzimusi janvārī. Ar dēlu darīju tāpat. Esmu par to, ka bērnam skolai ir jānobriest. Protams, ir dažādi izņēmumi, bet vairumos gadījumu tomēr pierādījies, ka sešus gadus vecs bērns var būt intelektuāli gatavs mācībām skolā, bet psiholoģiskā gatavība un sociālās prasmes nav pietiekamas mācību ritmam, veidam un komunikācijai skolā.

Inita Kopštāla, Liepājas Ezerkrasta sākumskolas 1.a klases audzinātāja