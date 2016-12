Atslēgvārdi tūrisms | inta šoriņa

Lai arī aktīvā tūrisma sezona šogad ir beigusies, Liepājā joprojām turpina ierasties viesi, kas labprāt bauda pilsētas piedāvājumu. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šī interese turpina augt arī nesezonas mēnešos.

Runājot par to, ko varam piedāvāt tūrisma nesezonas desmit mēnešos, jāsaka, – mums ir ko sniegt! Septembrī bija atbraukuši žurnālisti no Lietuvas. Pēc trim dienām Liepājas un tās apkārtnes aktīvas baudīšanas, aizbraucot atzinās, ka esot sajūta – daudz kas nav paspēts! Liepājā jau šobrīd ir lielisks nesezonas piedāvājums, kas ir labs izejas punkts tūristu plūsmas palielināšanai arī ārpus aktīvajiem vasaras mēnešiem. Būtiski ir izvērtēt, kādu auditoriju mēs reāli varam piesaistīt nesezonas mēnešos, kas rod brīdi savā ikdienā doties ārpus ierastā "mājas – darbs – mājas" maršruta.

Tāpat arī svarīgi ir pievērst uzmanību, kā mēs Liepāju iepakojam, kā komunicējam, kā veidojam sarunas ar potenciālajiem viesiem, kā pasniedzam Liepājas piedāvājumu, lai viesi atgrieztos regulāri. Šobrīd šis mums ir aktuālākais dienas kārtības jautājums –

ciešā sadarbībā ar Liepājas pilsētas sabiedrisko attiecību un mārketinga daļu strādājām pie nopietna projekta – Liepājas pilsētas komunikācijas un mārketinga plāna.

Lai beidzot Liepājas komunikācija un mārketings būtu stratēģiski plānots un virzīts ilgtermiņā, kas palīdzēs “pārdot” Liepāju ne tikai dažus mēnešu vasarā, bet visu gadu!

Darbs pie Liepājas tūrisma produktu popularizēšanas notiek jau teju 20 gadu, taču līdz šim fokuss bijis uz vasaru un pludmali. Izveidojusies inerce ir diezgan liela. Auditorija, kurai jāpavēsta par to, ka Liepājā ir arī atpūtas iespējas nesezonā, ir ļoti plaša. Līdz ar to darbs būs ārkārtīgi ilgstošs un smagnējs, ne tikai naudas līdzekļu izteiksmē, bet arī komunikācijā, darbā ar cilvēkiem, iesaistot arī pašus liepājniekiem. Šāda fokusa maiņa nesamazina vasaras piedāvājuma nozīmīgumu un iespēju to attīstīt. Vasara joprojām ir laba iespēja uzņēmējiem nopelnīt. Domāju, ka tūrisma jomas galvenie spēlētāji nebūtu priecīgi, ja, piemēram, pēkšņi nāktu paziņojums par to, ka augustā gaidāms kāds milzīgs festivāls. Manuprāt, kritiskā masa jau ir sasniegta, varam meklēt risinājumus ārpus vasaras mēnešiem. Taču liela nozīme ir uzņēmējdarbības vides attīstībai valstī kopumā, no tā lielā mērā būs atkarīgs Liepājas pakalpojumu klāsta pieaugums un kvalitāte.

Šobrīd ļoti labs atspēriena punkts ir koncertzāle "Lielais dzintars". Arī Olimpiskais centrs, teātris un citas lielo pasākumu rīkotāju vietas organizē daudzus un kvalitatīvus sarīkojumus, par kuriem ir interese gan no Lietuvas, gan Rīgas un Latvijas. Tāpat arī aktivitātes iekštelpās, piemēram, LOC Spa, Elektrokartingu halle un citas, ir ļoti pievilcīgas iebraucējiem.

Mēs reizēm jokojam, ka Rīga mums ir tuvāk, nekā rīdziniekam Liepāja, un izbraukt no Rīgas reizēm šķiet neiespējamā misija. Bet tajā brīdī, kad Liepājā notiek kāds lielisks pasākums, bieži sarunās dzirdam, ka "jāaizšauj uz Liepāju".

Tas ir interesanti, ka laicīgi ieplānots pasākums saīsina ceļu uz Liepāju, jo pārvarēts tas grūtākais – ieplānot. Tāpēc arī komunikācijā nesezonā šobrīd izmantojam saukli "Ieplāno Liepāju!".

Liepāja tūristiem ir gan pieturas punkts, sastāvdaļa no kāda lielāka ceļojuma, gan arī gala mērķis. Jā, Liepājai ir jāpacenšas dubultā, jo neatrodas uz štrāses Tallina-Rīga-Viļņa, jāpacenšas maršrutu pavilkt mazliet sāņus. Protams, ideālā pasaulē mēs vēlētos, lai viesi šeit paliktu un visu naudu iztērētu Liepājā, bet tā nekad nenotiks. Auditorijas ir dažādas, svarīgi, lai gan vieni, gan otri šeit uzturētos pēc iespējas ilgāk un aizbraucot būtu sajūta, ka te vēl ir ko redzēt un darīt.

Tikai pacietību un jāturpina darīt.

Inta Šoriņa, Liepājas Reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja