Ita Cērmane: Vai muskuļu demonstrēšana?

Kāda sieviete Latvijā no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) saņēmusi vēstuli, taču, to atverot, bijusi neizpratnē, nesen vēstīja raidījums “Bez tabu”. VID sievieti apvainojis par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu un nodokļu nemaksāšanu. Proti, VID piefiksējis, ka sieviete ar tādu pašu vārdu un uzvārdu, kā vēstules saņēmējai, sociālajos tīkos tirgo bižutēriju. VID vēstulē sievietei norādījis, ka šādi sieviete gūst nedeklarētus ienākumus, un viena mēneša laikā sievietei jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējai.

Vēstules saņēmēja jūtas aizskarta, jo godīgi maksājusi nodokļus. Taču, izrādās, viņa nav vienīgā, kas saņēmusi šāda veida sūtījumus no VID. Arī iepriekš vairāki Latvijas iedzīvotāji saņēmuši šādas vēstules.

Izriet, ka VID, pamanot sociālajos tīklos, ka, piemēram, Jānis Bērziņš vai Līga Krūmiņa, kas ir Latvijā bieži sastopami vārdi un uzvārdi, kaut ko pārdod, brīdinājuma vēstules izsūta it visiem šāda vārda un uzvārda nesējiem...

VID, ja cilvēks saņēmis brīdinājuma vēstuli, kurā VID apgalvo, ka persona veic saimniecisko darbību, bet nemaksā nodokļus, kaut arī tā nav taisnība, iesaka šai personai iesniegt VID paskaidrojums, ka saimniecisko darbību šis cilvēks neveic.

Bet kāpēc? Kāpēc cilvēkam jātērē savs laiks un jābojā nervi, pierādot, ka viņš ir bez vainas? Vai tā nav varas demonstrēšana no iestādes puses?

VID taču ir pieejamas datu bāzes! Un ja šai iestādei pietiek laika un resursu, lai čekotu sociālās vietnes, tad ir jābūt laikam, lai datu bāzē pārbaudītu personas identitāti. Turklāt, nosūtot personai vēstuli pēc datu pārbaudīšanas, tiktu ekonomēti iestādes (nodokļu maksātāju!!!) finanšu un cilvēkresursi...

Viena lieta ir brīdinājuma vēstule, bet ir arī gadījumi, kad cilvēki saņem no VID rēķinus ar prasību atmaksāt tādu vai šādu summu. Un arī tad jātērē laiks un jāstreso, ja neesi parādnieks. Arī tas jāpierāda.

Pirms gadiem 10 šāda situācija bija arī man. Saņēmu no VID vēstuli ar tai pievienotu rēķinu. Tika prasīts atmaksāt ap 750 latiem. Protams, tāpat kā jau minētajai sievietei, vispirms bija šoks. Tad patērēts ievērojams laiks, lai pārbaudītu, vai patiesi... Bija pat bažas, ka darba devējs sagrēkojis...

Līdz beidzot, pārliecinājusies, ka neesmu VID parādā ne santīma, devos uz iestādi. Liepājā, protams. Tur darbiniece mani, vienkārši runājot, atšuva: rēķins saņemts, tātad jāmaksā!

Ceru, neesmu vienīgā spītīgā, kura aizsitusies līdz VID galvenajai mītnei. Protams, viegli tas nebija, bet rezultāts bija. Izrādījās: nevis es esmu VID parādā tos aptuveni 750 latus, bet gan man pienākas 25% ( tāda likme bija toreiz) atmaksa no minētās summas. Ko arī saņēmu.

Ievērojama uzņēmība nodokļu maksātājam Latvijā vajadzīga arī tam, lai, kā to paredz likums, saņemtu atpakaļ nodokļu pārmaksu. Par apdrošināšanu, ārstēšanos u.c.

Pērn divi man zināmi cilvēki, devušies uz VID Liepājas nodaļu, no turienes iznāca teju ar asarām acīs. Vispirms apmeklētājs tiek norāts, ka nav aizpildījis nepieciešamos dokumentus elektroniski, tad mētāts kā pingponga bumbiņa no viena darbinieka pie cita. Un attieksme diemžēl pagalam nelaipna. Rodas sajūta, ka esi lūdzējs, kurš kaut ko grib izspiest no nabaga VID. Kaut patiesībā prasi tikai to, kas tev pienākas.

Domāju, ka, tāpat kā es, uz VID, lai iesniegtu dokumentus pārmaksas saņemšanai, daudzi saņemas doties tikai tad, ja atlīdzināmā summa sasniedz vismaz 100 eiro. Ja tie ir 10 vai 20 eiro, es laikam neesmu gatava tērēt stundas, lai vēl saņemtu verbālu pērienu kā nogrēkojies suns...

Jā, esmu domājusi, ka summējoties šie 5, 10, 12 vai 15 eiro, kuru dēļ cilvēki neaiziet uz VID, veido brangu ciparu, kas papildina iestādes un valsts maciņu...

Protams, ir tikai loģiski, ka turpmāk VID klātienē strādās tikai trīs darba dienas nedēļā. Arī bankas pirms pāris gadiem slēdza ievērojamu daļu filiāļu, jo samazinājās pieprasījums pēc klātienē sniegtiem pakalpojumiem – ir taču internetbanka, kurā var veikt teju visus darījumus. Tāpat ir ar VID, jo ierēdņi, kuriem deklarācijas jāaizpilda obligāti, to spiesti darīt elektroniski.

Saprotu jau, ka izklausās naivi, taču kaut nu pēc darba nedēļas saīsināšanas VID darbinieki, kuri vairs nebūs tik noslogoti, izturētos pret apmeklētājiem kaut par naga melnumu saprotošāk un pretimnākošāk!