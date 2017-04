Iveta Gēbele: Ļaut piedzīvot atmošanās procesu arī sevī pašā

Atslēgvārdi pavasaris | iedzīvotāji | psiholoģija

Mēs visi esam dabas daļa un lai atbildētu uz jautājumu, kas pavasarī rada nomāktību un "grūtumu", ir vērts mēģināt saprast, kas tad šajā laikā notiek dabā. Lai cik tālu mēs vēlētos no tās Zemes, dabas atrauties, nekas nesanāk.

Pirms pavasara ir bijis garš periods, kad Māte daba savā klēpī iemidzinātu ziemas miegā briedināja dzīvību. Bija laiks apstāties dabā, lai nobriedinātu jaunās sēklas, dzīvību, kas apslēpta pumpuros, apslēpta sēklās zem zemes melnās virskārtas bija vajadzīga ziema un ziemas miegs. Kad ziema beidzas, lēnām nāk pavasaris, daba atmostas pamazām. Sākumā atkūst zeme, izkūst ledus un tad pamazām, kad dienas paliek garākas, ir vairāk gaismas, zeme uzsilst un viens pēc otra parādās pirmie pavasara vēstneši, līdz vienā jaukā dienā atskārstam, ka viss zied, viss skan un viss ir kustībā.

Kas tad notiek ar mums, cilvēkiem? Principā viss tas pats, bet ķibele ir tāda, ka mēs to "vienu jauko dienu" gribam tūlīt un uzreiz. Mēs neesam gatavi piedzīvot cikliskumu, nemākam gaidīt un ļaut piedzīvot atmošanās procesu.

Ir jārēķinās ar to, ka pirms pavasara ir bijusi garā ziema, ķermenis ir bijis novārdzināts, tumšajā laikā arī psihiski esam kļuvuši vājāki.

Mēs jau arī ziemā diez vai esam atpūtušies, diez vai ļāvuši sev piedzīvot dabā valdošo "ziemas miegu", kas ir vajadzība arī mūsu ķermenim.

Un tāpēc, lai sasmeltos spēku lielajai vasaras rosībai, vajag sevi "pabarot", gan fiziski, gan garīgi. Te atkal nav nekā labāka par mātes dabas veltēm.

Kļavu un bērzu sulas, pirmie zaļumi, nātres, gārsas, pienenes, māllēpenes, bērzu, liepu pumpuri utt. Pašu diedzēti dīgsti būs ļoti labs vitamīnu un dzīvības spēka avots. Te arī ir jāpiesaka, ka nekas tūlīt nenotiek. Tāpat kā zeme ir gatava rādīt savu spēku pēc kāda laika, tāpat arī cilvēka organismam ir vajadzīgs laiks, lai, dzerot sulas, arī gavējot, attīrītu psihi un organismu, pēc tam to bagātinātu ar vitamīniem, vērtīgām barības vielām, gaismu un svaigu gaisu.

Kad mēs no kaut kā bēgam, tas mūs panāk un vēl aizskrien pa priekšu. Kad mēģinām izbēgt no „pavasara grūtuma”, viņš ir klāt. Varbūt ir jāļaujas ieslīgt šajā stāvoklī, jāļauj sev justies sagurušiem. Pasaudzēt sevi, kad vajag un sagaidīt impulsu, kas nāk no paša esības, tad šis pavasara mošanās impulss būs īstais, patiesais, nevis darīt tad, kad "ir jādara", "ir jāzied". Svarīgāk par to ir sajust savu personīgo dziesmu, savu personīgo ritmu, savu attīstības un pavasara pamošanās tempu.

Lielākais nogurums mums ir no tā, ka gribam izspiest no sevis vairāk, ātrāk, jo tā vajag.

Ir dažādi putni, kas pārlido pavasarī mājās, dažāda lieluma un pārvietojas dažādos tempos. Ir arī dažādi augi un ziedi, kas iznāk pavasarī un katram arī ir savs temps un savs laiks. Nu nevaram mēs gaidīt ziedus ābelēs kopā ar sniegpulksteņiem. Kā notiek ar mums cilvēkiem, kad redzam, ka viens jau pamodies, šaustām sevi, tādējādi pazaudējot savu individuālo laiku un spēku.

Vai es esmu dzīvespriecīgs cilvēks? Reizēm jā un reizēm nē. Arī man ir grūtie periodi un vieglie periodi, bet esmu pārliecinājusies savā dzīvē, ka visgrūtāk ir tad, ja cenšos "dziedāt svešu dziesmu". Prieks un iedvesma atnāk tad, kad izdodas atrast savējo "dziesmu", tempu un dvēseles ritmu, tad var arī grūtības labāk pārvarēt.

Iveta Gēbele, psiholoģe, sistēmisko risinājumu speciāliste