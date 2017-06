Uldis Grava: Vai jādod iespēja tautai vēlēt Valsts prezidentu?

Atslēgvārdi uldis grava | valsts prezidents | vēlēšanas | tautas vēlēšanas

Latvijas prezidents Raimonds Vējonis aicina Saeimu lemt par to, lai jau 2019. gadā Valsts prezidents tiktu ievēlēts visas tautas vēlēšanās, kā arī tiktu paplašinātas valsts vadītāja pilnvaras.

Visus atgūtos neatkarības gadus esmu mazliet bažījies par to, ka vēlētāji Latvijā pārāk pievērš uzmanību personībām, ne tik daudz partijām un partiju solījumiem. Tāpēc gan Saeimā, gan pašvaldību domēs pārāk bieži ir ievēlēti mākslinieki un sportisti, kuri nespēj tik daudz dot pašvaldības vai valsts attīstībai, kā to varētu cilvēki, kuri šim tautas kalpa darbam būtu piemērotāki.

Ilgus gadus man ir bijušas arī bažas par to, vai mūsu sabiedrība tiešās prezidenta vēlēšanās prastu atšķirt baltu no melna, un tāpēc es esmu bijis apmierināts ar to, ka līdz šim prezidents tika ievēlēts netiešās vēlēšanās.

Un tomēr es esmu par demokrātiskām vērtībām un par katra pilsoņa tiesībām pašam noteikt savu nākotni. Domāju, ka arī mūsu sabiedrība pilsoniski tomēr ir sasniegusi pilngadību un esam nobrieduši. Tagad es esmu gatavs riskēt un vēlēt prezidentu tiešās vēlēšanās. Nav svarīgi ievēlēt par prezidentu populāru personību, bet galvenais – lai ir spējīgs attīstīt valsti un vest to uz priekšu.

Uldis Grava, liepājnieks, politiķis